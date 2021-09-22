Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать
Организм может вполне нормально переносить глютен. Однако, все больше людей страдает чувствительностью к этому белку или его непереносимостью. Какие пищевые продукты содержат максимум глютена? Вот главные правила безглютеновой диеты, сообщает Econet.
Многие люди принимают решение отказаться от глютена в своем пищевом рационе. Почему сегодня так распространена безглютеновая диета? Возможно, и вам полезно придерживаться подобного питания?
Польза безглютеновой диеты
Глютен – это белок
Глютеном называют белки, которые есть в составе целого ряда зерновых культур (например, в пшенице). Глютен придает тесту эластичную текстуру и помогает ему подниматься при выпечке. Этот белок вводят в различные переработанные продукты, так как он улучшает текстуру пищи, удержание влаги и вкус.
Хлеб и макаронные изделия - два типичных продукта с содержанием глютена. Кроме того, его источниками являются хлопья, пиво, пирожные, печенье, супы, соевый соус.
Бальзамы для губ, медикаменты, пищевые добавки могут иметь в составе глютен.
Действие глютена в организме
Обычно организм переваривает глютен без осложнений. Но людям, страдающим чувствительностью к этому белку или глютеновой болезнью полезно исключить его из своего рациона, чтобы избежать побочных эффектов (например, повреждения ворсинок кишечника).
Реакции на глютен: усталость, вздутие живота, запор и / или диарея.
Если человек страдает глютеновой болезнью, его организм распознает глютен как токсин. Он пытается защититься: атакует белки, которые проникли в пищеварительный тракт. Употребление глютена заключает риск остеопороза, патологий пищеварения, малокровия и прочих недугов.
Стратегии избавления от глютена
Введение в пищевой рацион необработанных продуктов, включающих один компонент, - оптимальный вариант избежать глютена. Что рекомендуется употреблять в этом случае:
- овощи,
- фрукты,
- мясо, рыба (не в кляре и не переработанные),
- яйца,
- молокопродукты (молоко, йогурт без ароматизаторов, сыр),
- орехи, семена,
- масла (авокадо, оливковое),
- травы, пряности.
Преимущества диеты без глютена
Главное преимущество удаления этого белка из рациона, это то, что урон, нанесенный здоровью употреблением глютена, возможно компенсировать со временем. Избавившись от обострения, организм начнет отдыхать и восстанавливаться. Питание без глютена способствует уменьшению хронического воспаления, поможет слегка похудеть, оптимизировать пищеварение.
Необязательно исключать из пищевого рациона глютен без консультации с доктором. Организм каждого человека уникален, и разные люди могут не одинаково реагировать на новые правила образа жизни и питания. Если есть подозрения, что у вас гиперчувствительность к глютену, запишитесь на прием к вашему врачу и проконсультируйтесь с ним по этому вопросу.