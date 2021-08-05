Как оптимизировать хранение на глубоких полках

Шкафы глубиной 60–70 см для висячей одежды подходят замечательно, а вот пользоваться такими полками, если они не снабжены выдвижным механизмом, неудобно. Особенно с точки зрения поддержания порядка, сообщает Идеальный гардероб.

Не всегда есть возможность заменить шкаф, да и нужно ли это делать, если объемные и просторные места для хранения сами по себе уже плюс. Лучше подумать, как грамотно организовать имеющееся пространство.

Часто за первыми восторгами по поводу объемных отделений в шкафу – вау, как много места! – приходит разочарование. Что же в них не так?

Вещи приходится складывать в несколько рядов, и доступ к тем из них, что находятся в глубине, затруднен.

Чтобы найти нужный предмет, начинаем перерывать полку, часть содержимого доставать, а потом наспех запихивать. Отсюда – постоянный беспорядок.

Если вещь визуально недоступна, легко вообще забыть о ее существовании. Так и пролежит кофточка в «закромах» шкафа, пока не выйдет из моды.

Если глубокая полка одновременно высокая, пользоваться ею еще проблематичнее. Чтобы поддержать хотя бы минимальный порядок, ее, как правило, заполняют наполовину. Теряется пространство, что особенно ощутимо в условиях малогабаритной квартиры.

Предлагаем различные варианты оптимизации хранения на глубоких полках – начиная с правильной сортировки вещей и заканчивая кардинальной перестройкой внутреннего наполнения шкафа.

Использовать для хранения сезонных и объемных вещей

Что лучше всего хранить на глубоких полках?

Постельное белье, банные полотенца, покрывала, пледы. Текстиль можно размещать стопками на всю глубину, брать комплект сверху, по мере необходимости. Порядок обеспечен!

Мужские джинсы, толстые свитера, кофты. Джинсы лучше свернуть валиком – так они будут на виду и меньше помнутся.

Сезонную одежду. Ее рекомендуют хранить на отдельной полке или использовать пространство у задней стенки. Впереди сложите то, что носите сейчас.

Коробки с обувью. Для них лучше всего подойдет нижняя полка.

Разбить пространство на ячейки

Следующий способ также предполагает сохранение стопок вещей, но с выделением для каждой из них строго отведенного места. Что можно использовать для структурирования пространства?

Вертикальные полочные разделители. В продаже есть изделия из пластика, поликарбоната, сетчатые конструкции. С их помощью создают ячейки, рассчитанные на одну стопку одежды.

Горизонтальные разделители – это маленькая полочка (подставка) на низеньких ножках, которая позволяет приподнять второй уровень вещей. Тот, что в глубине. Чаще всего такие проволочные полки используют в кухонных модулях, но и в вещевом шкафу она будет смотреться уместно. Чем хорош предлагаемый вариант?

Во-первых, каждый раз, приступая к поиску вещей, вы будете иметь дело с одной стопкой, а не всем содержимым полки. Во-вторых, в качестве разделителей можно использовать не только покупные аксессуары, но и подручные материалы. Так, чтобы сделать визуально доступным дальний ряд одежды, приподнимите его с помощью обычной картонной коробки.

Совет! Организаторы пространства часто рекомендуют сортировать одежду по цвету. Это красиво, но если в стопке будут лежать только белые майки, футболки, топики, как быстро найти то, что нужно? Для многих удобнее группировать вещи по предназначению, а яркий цвет той или иной из них – это как маяк, облегчающий поиск.

Использовать органайзеры

Они прекрасно организуют мелкие предметы гардероба – белье, носки, колготки, шорты, майки. Современные модели отличаются разнообразием – мягкие и с жестким каркасом, открытые и с крышкой, со стационарными и мобильными разделителями. Использовать по прямому назначению или приспособить для хранения других вещей можно и мягкие кофры для обуви. Если ниша высокая, выбирайте органайзеры с крышкой и ставьте их друг на друга. Не совсем удобно? Есть вариант заказать пару дополнительных полок у изготовителей мебели и разделить уже имеющиеся.

Заполнить стеллажными корзинами, коробами

На второй позиции мы расположили эффективный метод оптимизации пространства шкафа с помощью жестких стеллажных корзин и коробов. Применять их можно по-разному.

Наполнить редко используемыми или сезонными вещами и расположить в глубине отделения. Ближе к краю поставить открытые органайзеры, сложить одежду стопкой.

Применять как выдвижной модуль. А чтобы содержимое хорошо просматривалось, рекомендуем вертикальный метод складывания одежды.

Используйте наборы складных коробок с крышками, чтобы внутреннее наполнение шкафа не только было упорядочено, но и выглядело стильно. Лишние контейнеры легко разбираются и ждут своего часа. Коробки и корзины, в которых удобно хранить трикотаж, джинсы, пуловеры, сочетайте с органайзерами для белья.

Совет! Подбирая стеллажные корзины и короба в интернет-магазине, замеряйте параметры полок. Можно приобрести подходящие модели одного размера или комплекты, состоящие из больших, средних, маленьких изделий. Все зависит от предназначения и вашего видения оптимизированного пространства.

Видоизменить с помощью проволочных систем хранения

Современные, легкие и стильные проволочные системы хранения. Аксессуары разработаны с учетом стандартных размеров мебели и предназначены для увеличения полезной площади хранения. Сетчатая конструкция – дополнительный плюс. Она позволяет бегло просматривать содержимое отделения, доставать вещи, не нарушая общего порядка.

Какие проволочные аксессуары подойдут для глубоких полок?

Уровневые стеллажные полки. Они помещаются внутрь и делят пространство на 2–3 яруса. Это позволяет в пределах одной полки рассортировать одежду более детально. Например, внизу размещаем органайзер для белья, на средней полочке – футболки, майки, в верхнем ярусе – пижамы.

Они помещаются внутрь и делят пространство на 2–3 яруса. Это позволяет в пределах одной полки рассортировать одежду более детально. Например, внизу размещаем органайзер для белья, на средней полочке – футболки, майки, в верхнем ярусе – пижамы. Подвесные корзины. Конструкция позволяет максимально задействовать вертикальное пространство. Будет органично смотреться не только на кухне, в ванной, но и поможет разбить на ячейки вещевую полку. Корзины легко собираются между собой, образуя выдвижные сетчатые модули.

Конструкция позволяет максимально задействовать вертикальное пространство. Будет органично смотреться не только на кухне, в ванной, но и поможет разбить на ячейки вещевую полку. Корзины легко собираются между собой, образуя выдвижные сетчатые модули. Мини-полочки для шкафа. С их помощью можно приподнять дальний ряд вещей, зонировать отделение по горизонтали.

Уверены, каждый из предложенных вариантов найдет свою хозяйку, а глубокий вместительный шкаф прослужит долгие годы, обретя новое дыхание. Ну, в смысле, внутренние аксессуары.