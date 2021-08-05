Как оптимизировать хранение на глубоких полках
Шкафы глубиной 60–70 см для висячей одежды подходят замечательно, а вот пользоваться такими полками, если они не снабжены выдвижным механизмом, неудобно. Особенно с точки зрения поддержания порядка, сообщает Идеальный гардероб.
Не всегда есть возможность заменить шкаф, да и нужно ли это делать, если объемные и просторные места для хранения сами по себе уже плюс. Лучше подумать, как грамотно организовать имеющееся пространство.
Часто за первыми восторгами по поводу объемных отделений в шкафу – вау, как много места! – приходит разочарование. Что же в них не так?
- Вещи приходится складывать в несколько рядов, и доступ к тем из них, что находятся в глубине, затруднен.
- Чтобы найти нужный предмет, начинаем перерывать полку, часть содержимого доставать, а потом наспех запихивать. Отсюда – постоянный беспорядок.
- Если вещь визуально недоступна, легко вообще забыть о ее существовании. Так и пролежит кофточка в «закромах» шкафа, пока не выйдет из моды.
Если глубокая полка одновременно высокая, пользоваться ею еще проблематичнее. Чтобы поддержать хотя бы минимальный порядок, ее, как правило, заполняют наполовину. Теряется пространство, что особенно ощутимо в условиях малогабаритной квартиры.
Предлагаем различные варианты оптимизации хранения на глубоких полках – начиная с правильной сортировки вещей и заканчивая кардинальной перестройкой внутреннего наполнения шкафа.
Использовать для хранения сезонных и объемных вещей
Что лучше всего хранить на глубоких полках?
- Постельное белье, банные полотенца, покрывала, пледы. Текстиль можно размещать стопками на всю глубину, брать комплект сверху, по мере необходимости. Порядок обеспечен!
- Мужские джинсы, толстые свитера, кофты. Джинсы лучше свернуть валиком – так они будут на виду и меньше помнутся.
- Сезонную одежду. Ее рекомендуют хранить на отдельной полке или использовать пространство у задней стенки. Впереди сложите то, что носите сейчас.
- Коробки с обувью. Для них лучше всего подойдет нижняя полка.
Разбить пространство на ячейки
Следующий способ также предполагает сохранение стопок вещей, но с выделением для каждой из них строго отведенного места. Что можно использовать для структурирования пространства?
- Вертикальные полочные разделители. В продаже есть изделия из пластика, поликарбоната, сетчатые конструкции. С их помощью создают ячейки, рассчитанные на одну стопку одежды.
- Горизонтальные разделители – это маленькая полочка (подставка) на низеньких ножках, которая позволяет приподнять второй уровень вещей. Тот, что в глубине. Чаще всего такие проволочные полки используют в кухонных модулях, но и в вещевом шкафу она будет смотреться уместно. Чем хорош предлагаемый вариант?
Во-первых, каждый раз, приступая к поиску вещей, вы будете иметь дело с одной стопкой, а не всем содержимым полки. Во-вторых, в качестве разделителей можно использовать не только покупные аксессуары, но и подручные материалы. Так, чтобы сделать визуально доступным дальний ряд одежды, приподнимите его с помощью обычной картонной коробки.
Совет! Организаторы пространства часто рекомендуют сортировать одежду по цвету. Это красиво, но если в стопке будут лежать только белые майки, футболки, топики, как быстро найти то, что нужно? Для многих удобнее группировать вещи по предназначению, а яркий цвет той или иной из них – это как маяк, облегчающий поиск.
Использовать органайзеры
Они прекрасно организуют мелкие предметы гардероба – белье, носки, колготки, шорты, майки. Современные модели отличаются разнообразием – мягкие и с жестким каркасом, открытые и с крышкой, со стационарными и мобильными разделителями. Использовать по прямому назначению или приспособить для хранения других вещей можно и мягкие кофры для обуви. Если ниша высокая, выбирайте органайзеры с крышкой и ставьте их друг на друга. Не совсем удобно? Есть вариант заказать пару дополнительных полок у изготовителей мебели и разделить уже имеющиеся.
Заполнить стеллажными корзинами, коробами
На второй позиции мы расположили эффективный метод оптимизации пространства шкафа с помощью жестких стеллажных корзин и коробов. Применять их можно по-разному.
- Наполнить редко используемыми или сезонными вещами и расположить в глубине отделения. Ближе к краю поставить открытые органайзеры, сложить одежду стопкой.
- Применять как выдвижной модуль. А чтобы содержимое хорошо просматривалось, рекомендуем вертикальный метод складывания одежды.
Используйте наборы складных коробок с крышками, чтобы внутреннее наполнение шкафа не только было упорядочено, но и выглядело стильно. Лишние контейнеры легко разбираются и ждут своего часа. Коробки и корзины, в которых удобно хранить трикотаж, джинсы, пуловеры, сочетайте с органайзерами для белья.
Совет! Подбирая стеллажные корзины и короба в интернет-магазине, замеряйте параметры полок. Можно приобрести подходящие модели одного размера или комплекты, состоящие из больших, средних, маленьких изделий. Все зависит от предназначения и вашего видения оптимизированного пространства.
Видоизменить с помощью проволочных систем хранения
Современные, легкие и стильные проволочные системы хранения. Аксессуары разработаны с учетом стандартных размеров мебели и предназначены для увеличения полезной площади хранения. Сетчатая конструкция – дополнительный плюс. Она позволяет бегло просматривать содержимое отделения, доставать вещи, не нарушая общего порядка.
Какие проволочные аксессуары подойдут для глубоких полок?
- Уровневые стеллажные полки. Они помещаются внутрь и делят пространство на 2–3 яруса. Это позволяет в пределах одной полки рассортировать одежду более детально. Например, внизу размещаем органайзер для белья, на средней полочке – футболки, майки, в верхнем ярусе – пижамы.
- Подвесные корзины. Конструкция позволяет максимально задействовать вертикальное пространство. Будет органично смотреться не только на кухне, в ванной, но и поможет разбить на ячейки вещевую полку. Корзины легко собираются между собой, образуя выдвижные сетчатые модули.
- Мини-полочки для шкафа. С их помощью можно приподнять дальний ряд вещей, зонировать отделение по горизонтали.
Уверены, каждый из предложенных вариантов найдет свою хозяйку, а глубокий вместительный шкаф прослужит долгие годы, обретя новое дыхание. Ну, в смысле, внутренние аксессуары.