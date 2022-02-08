Минерал Zn и пробиотики: нужны ли для иммунной защиты организма

Иммунная система защищает организм от вирусов, микробов и прочих патогенов. От того, насколько сильна иммунная защита, зависит состояние здоровья. Есть эффективный способ укрепить иммунитет: обеспечить поступление в организм пробиотиков и минерала цинка, сообщает Econet.

Когда мы говорим о поддержке иммунитета, первым питательным компонентом, который, придет на ум, станет, наверно, витамин С. Но минерал цинк (Zn) также считается незаменимым элементом для сильной иммунной защиты, здорового пищеварения и не только.

Минерал Zn и пробиотики необходимы для иммунной защиты организма

В комбинации с пробиотиками Zn эффективно поддерживает функцию усвоения питательных веществ и защиты от патогенов. Zn присутствует в красном мясе (говядине), субпродуктах (печени), дичи, молокопродуктах, яйцах, киноа, чечевице, конопляных и тыквенных семечках, орехах кешью и миндальных.

Пониженный показатель цинка в организме наблюдается при употреблении недостаточного объема продуктов с высокой концентрацией данного минерала или при наличии проблем с его усвоением.

Как Zn и пробиотики усиливают иммунный ответ

Пробиотики - это микроорганизмы, которые помогают усваивать питательные вещества и поддерживают функции кишечника. Zn и пробиотики в комбинации дают высокий позитивный эффект.

Сочетание «Zn + пробиотики» обеспечивает:

Поддержку иммунитета и активацию иммунной защиты.

Поддержку кишечной микрофлоры, общего здоровья и целостности слизистой кишечника.

Поддержку нормальной иммунной реакции слизистой дыхательной системы.

Оптимизацию переваривания пищи, в том числе устранение запоров и газообразования.

Если в меню отсутствуют насыщенные минералом Zn продукты, прием добавок станет удачной стратегией для устранения нехватки и поддержания оптимальной его концентрации в организме.

Добавки с цинком, как правило, капсулированы, принимаются 1 раз в сутки как во время еды, так и через определенный промежуток времени. Прием Zn в комбинации с пробиотиками натощак считается лучшей стратегией, как и прием за полчаса до еды.

Прочие ценные свойства минерала Zn

Zn позитивно воздействует на прочие системы организма.Он имеет значение в синтезе коллагена, протеина, который формирует соединительные ткани и хрящи.

Zn выполняет такие ключевые функции:

Оптимизация функций печени и помощь в высвобождении витамина А в кровь.

Поддержка синтеза ДНК и деления клеток.

Контроль функционирования макрофагов, течения воспалительных реакций и развития иммунных клеток / деятельность клеток-киллеров.

Поддержка роста и восстановления соединительных тканей (например, кожи).

Антиоксидантное действие и борьба с оксидативным стрессом.

Поддержка фертильности, здорового роста и развития плода в процессе беременности, нормальное развитие младенцев.

Zn функционирует в организме в сочетании с прочими минералами, поэтому имеет смысл включить в рацион насыщенные питательными веществами продукты.