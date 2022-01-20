Хождение без шапки влияет на состояние здоровья

Зимний период часто можно заметить людей без шапок. Они выделяются из толпы не только отсутствием головного убора, но и походкой, а также телодвижениями – спешат скорее в пункт назначения и прижимают голову к плечам, сообщает Men's Life.

Причины отказа от шапок бывают разными – не подходят фасоны, дискомфорт при ношении, принципы и многое другое. Но так ли безопасна эта привычка? Давайте разбираться.

Есть ли риск развития менингита?

Есть мнение, что отсутствие шапки может стать причиной менингита. Однако прямая связь не доказана. Менингит характеризуется воспалительными процессами спинного и головного мозга, которые развиваются в результате попадания в организм патогенного микроорганизма (менингококка), передающегося воздушно-капельным путем. Особенно повышается риск заражения в закрытых помещениях.

Крепкий и здоровый организм имеет все шансы справиться с проблемой. Но ослабленная иммунная система может не победить инфекцию. Как известно, переохлаждение плохо влияет на здоровье, поэтому риск инфицирования менингококком увеличивается.

Чтобы уменьшить вероятность появления менингита, важно не переохлаждаться, а также сделать вакцинацию.

Переохлаждение организма и последствия

Без шапки зимой повышается риск переохлаждения организма. Минимальное неприятное последствие – дискомфорт, в том числе от контраста температур после возвращения в тепло. От холода могут пострадать уши. Тонкая кожа с хрящевой тканью не защищена от холода, что повышает риск обморожения.

Особенно вредно для здоровья ходить без шапки людям, которые склонны к гаймориту, отиту, ларингиту и другим заболеваниям носоглотки и ушей. Холод снижает активность иммунитета, риск обострения перечисленных болезней повышается. Если уши стали малочувствительными и появилась стреляющая боль, важно как можно скорее попасть в тепло.

Чтобы не усугубить ситуацию, нельзя принимать следующие меры:

Интенсивно растирать кожу. Болезненные ощущения могут только ухудшиться.

Не прикладывать горячий компресс. Может появиться ожог.

Нельзя мыть переохлажденные части тела горячей водой. Может возникнуть спазм сосудов.

Не нужно прикладывать холод, так как состояние усугубится.

Как хождение без шапки влияет на состояние волос?

Холод ухудшает циркуляцию крови и питание луковиц волос. Из-за этого волосы становятся ломкими, тонкими, медленней растут. Однако важно не переусердствовать – очень теплая шапка при небольшом минусе на улице создаст на голове эффект парника. В результате кожа на голове будет быстро становиться жирной, может появиться перхоть.

Головная боль

Отсутствие шапки во время мороза может стать причиной головной боли, в том числе мигрени. Специалисты считают, что болевые ощущения вызывают сосуды, которые с одной стороны подвергаются воздействию теплой крови, а с другой – холода.

Каждый взрослый человек волен сам решать, носить ему шапку зимой или нет. Целесообразно взвесить все «за» и «против» решения, в том числе оценить возможный риск для здоровья.