Лучший телевизор: правило выбора от экспертов

Мало кто может представить свой дом без телевизора. Среди огромного количества моделей и производителей сложно остановить свой выбор на чем-то одном, особенно если не знать, чему стоит уделить внимание. Определитесь, куда вы покупаете телевизор (гостиная, кухня, спальня), чтобы понимать, какой размер экрана будет более практичным, сообщает Menslife.

При выборе стоит обратить внимание на следующие вещи:

разрешение экрана;

диагональ;

тип экрана (матовый или глянцевый);

функции HDR и другие возможности в настройках изображения;

разъемы.

Опираясь на эти критерии и свои потребности, выбрать и купить хороший телевизор будет легко.

Диагональ экрана

Это длина от верхнего угла к нижнему, измеряемая в дюймах (1 дюйм равен 2,54 см). При подборе диагонали вы должны понимать, на каком расстоянии телевизор будет размещен.

Если на экране проглядываются пиксели, – вы сидите слишком близко. Расстояние от телевизора до вас должно превышать его диагональ в 4 раза. В таком случае изображение будет четким и качественным, и это не повлияет негативно на зрение. Прежде чем выбирать, задумайтесь, поместится ли он в комнате, много ли места займет и нужна ли вам такая большая картинка.

Разрешение экрана

Количество точек (пикселей), из которых построена картинка, и является расширением. От этого зависит четкость и качество изображения. Разрешения бывают разные:

1. 1280х720 (HD Ready) – хорошо будет работать с DVD, цифровым телевидением, используется в диагоналях меньше 32 дюймов.

2. 1920х1080 (FULl HD) – часто используется на многих носителях и подойдет для большинства современного контента.

3. 3840х2160 (4К) – самое новое расширение, в котором используется около 8 миллионов пикселей. Контента в данном расширении пока мало, но есть интернет сервисы, транслирующие его.

И многие другие. Выбирайте, в зависимости от того, какой контент вы будете смотреть. Не стоит покупать телевизор на 8К, чтобы смотреть на нем новости или просто познавательные каналы. Если вы играете в приставку или увлекаетесь фильмами, которые сняты недавно и доступны в 8К, – это будет хорошим решением.

Типы телевизоров

От типа зависит качество изображения и реалистичность цветов, также мягкость и насыщенность экрана. Распространение получили три типа, исходя из матрицы и метода подсветки: