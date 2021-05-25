Как на здоровье влияют энергетические напитки

Определения энергетическим напиткам не существует, эти напитки продаются как стимулирующие, придающие энергию и повышающие работоспособность, сообщает Toitumine.

Обычно под ними подразумеваются безалкогольные напитки, которые могут содержать кофеин и/или другие стимуляторы (например, таурин), сахар, витамины группы B, нередко в комбинации с другими компонентами.В продаже имеются сотни энергетических напитков, содержание кофеина в которых составляет от скромных 50 до вызывающих беспокойство 505 мг на банку или бутылку.

По мнению украинских исследователей, потребление кофе либо других кофеиносодержащих напитков может оказывать как положительный, так и отрицательный биологический эффект. В частности, употребление кофеина в дозе 50−100 мг в сутки приводит к улучшению физической и умственной работоспособности. Но если доза превышает 500 мг, это может вызвать начальные проявления интоксикации.

Название «энергетический напиток» можно считать вводящим в заблуждение, потому что он не дает организму существенного количества дополнительной энергии. Зато он помогает использовать имеющиеся в организмы запасы энергии.

Единственный придающий энергию компонент как энергетических, так и прохладительных напитков – это сахар. В 100 мл энергетического напитка содержится на самом деле столько же пищевой энергии, сколько в обычном прохладительном напитке или апельсиновом соке. В то же время набирают популярность энергетические напитки с искусственными подсластителями, энергетическая ценность которых близка к нулю.

Зачастую люди путают энергетические и спортивные напитки.

В спортивном напитке содержатся два характерных компонента: углеводы как источник энергии и электролиты для компенсации потерянных минеральных веществ. В энергетический же напиток входит кофеин, который, в противоположность спортивным напиткам, способствует обезвоживанию организма и повышает кровяное давление.