​Болезнь Альцгеймера: как распознать и что делать

Болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, на сегодняшний день нет эффективных лекарств, способных замедлить неумолимое прогрессирование этого заболевания. Обезопасить себя с помощью вакцины так же не получится, так как ее попросту не существует, сообщает Центр гигиенического образования населения.

На ранних стадиях эта болезнь становится причиной ухудшения памяти и функционального состояния организма, а затем вызывает прогрессирующую деменцию.

Есть эффективные методы снизить вероятность развития этого заболевания, отсрочить его начало и замедлить темпы прогрессирования. В абсолютном большинстве случаев, болезнь Альцгеймера поражает людей старше 65 лет, это можно объяснить процессами старения мозга, но, можно уменьшить риск ее развития, если начать предпринимать соответствующие меры в более раннем возрасте.

Высокий уровень холестерина артериальная гипертензия два самых значимых фактора риска развития болезни Альцгеймера. Приведя в норму показатели липидов крови и артериальное давление, можно значительно снизить вероятность развития болезни.

При диагностике болезни Альцгеймера начинают с лечения, которое помогает сохранить способность справляться с ежедневными делами и замедляет развитие нарушений памяти. Проблемы с памятью и поведением затрудняют взаимоотношения с членами семьи и близкими и усложняют повседневную жизнь. У людей с расстройством памяти должен быть близкий, кто может помочь ему в повседневной работе, а также в решении юридических вопросов. Вопросы финансов, собственности и имущества должны быть решены еще тогда, когда человек с болезнью Альцгеймера все еще дееспособен.

Болезнь Альцгеймера влияет на память, ориентирование в пространстве, скорость мышления и реакции. Поэтому вождение машины становится затрудненным и для обеспечения безопасности движения нужно ограничить права вождения.

Единственная возможность сохранить остроту ума - осваивать новые навыки и знания. Учитесь играть в шахматы, учитесь игре на музыкальных инструментах, изучайте иностранный язык, про сто заучивайте стихи, тренируйте свой мозг, не давайте ему лениться!

Защищайте голову от травм. Доказано, что травмы головы, причем, полученные в любом возрасте значительно повышают риск болезни Альцгеймера. Поэтому, будьте максимально внимательны при езде на велосипеде или мотоцикле, всегда надевайте защитную каску. Следите за безопасностью своего дома, часто травму можно получить, споткнувшись о край плохо застеленного ковра, или, поскользнувшись в ванной.

Выбирайте такие виды активности, которые сочетают в себе упражнения для укрепления сердечно - сосудистой системы (что сопровождается потоотделением и учащением сердцебиения) и силовые упражнения для развития мышц. Для начала подойдут ходьба или плаванье. Либо, выполняйте кардио - упражнения по 30 минут пять раз в неделю. Плавайте, бегайте, или занимайтесь дома на беговой дорожке, подойдет любая активность, при которой сердцебиение учащается. В любом случае, перед тем, как приступить к регулярным занятиям спортом или изменить их график, проконсультируйтесь со своим врачом, для определения оптимальных нагрузок.

Сохраняйте спокойствие. При стрессе в организме выделяется гормон, который отрицательно влияет на здоровье, а со временем и на активность головного мозга. Выберите занятие, которое помогает вам успокаиваться. Попробуйте заняться йогой, медитацией, принимать теплые ванны, гулять на природе или выполнять дыхательные упражнения.