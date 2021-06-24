Как медитация помогает справиться со стрессом

Медитация становится все более популярной по всему миру. Считается, что эта практика помогает справиться со стрессом и улучшает общее самочувствие. Как нужно медитировать, чтобы от этого была польза, сообщает ПМ.

Медитация стала мейнстримом в XXI веке. Эти практики используют чаще всего для снижения стресса и общего «оздоровления». Но правда ли, что расслабление и концентрация на одном объекте или явлении в течение некоторого времени способна принести пользу организму?

Самое древнее на сегодняшний день упоминание медитации как вида духовной практики можно встретить на страницах Вед — одной из священных книг индуизма, которая создавалась в период с XVI по V век до нашей эры. Из индуизма эта практика, которая изначально сопровождалась песнопениями и монотонными ритмами, перекочевала в даосизм и буддизм.

Сегодня практика медитации распространилась по всему миру и используется не столько в религиозных целях, сколько для «оздоровления» в эпоху постоянного рабочего стресса и депрессивных расстройств. Большой плюс этой практики в том, что вы можете заниматься ей, где бы вы ни находились — на прогулке, в автобусе, в ожидании врача или даже посреди деловой встречи.

Главная цель медитации заключается в расслаблении и концентрации внимания на одном объекте или явлении. Самый популярный вид этой практики заключается в попытке взглянуть на свои мысли со стороны, полностью расслабившись и отделив себя от постоянно возникающих чувств и мыслей. Это называется медитацией осознанности.

Исследований, которые бы могли достоверно описать эффекты медитации, крайне мало. Ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали 19 000 научных статей о медитации и нашли только 47, которые удовлетворяют всем необходимым критериям. Метаанализ этих публикаций показал, что медитация действительно способна оказывать благоприятное воздействие на организм, снижая боль, тревожность и смягчая депрессивные состояния.

В некоторых клиниках медитативные практики уже используются для улучшения ментального здоровья пациентов. В США существуют программы для борьбы со стрессом и хронической болью с помощью медитации. Прошедшие их люди действительно сообщают об улучшении своего состояния. Однако медитация — как и сеансы с психотерапевтом — нужно время, чтобы эффект от практик был заметен. Как правило, это несколько недель регулярных занятий хотя бы по 10-20 минут.

Никита Шевцев