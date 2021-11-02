Выбираем рыбные консервы

Рыба, приготовленная и сохранённая способом консервации, во многом не уступает свежей рыбе по содержанию основных питательных веществ. Качественные рыбные консервы - источник полноценного белка, цинка, витамина D, B12, железа, йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот, сообщает Центр гигиенического образования населения.

На прилавках магазинов, в настоящее время представлен широкий ассортимент консервированной рыбной продукции.

К наиболее популярным вариантам консервированной рыбной продукции относятся:

Натуральные (собственном соку), в масле, в томатном соусе, паштеты, пасты, рыбоовощные консервы.

Выбирая качественные и безопасные рыбные консервы, обращайте внимание на упаковку, маркировку и состав продукта.

Важно! После вскрытия жестяной банки, её содержимое надо переложить в ёмкость из стекла или пищевого пластика. Хранение продукта непосредственно во вскрытой банке недопустимо.

Выбирайте размер банки, в соответствии с вашим реальными потребностям. Приобрести большую упаковку может показаться выгодным решением, но после вскрытия рыбные консервы не переносят длительного хранения и быстро портятся.

С точки зрения здорового питания, оптимальный выбор - консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи.

Консервирование в масле значительно увеличивает калорийность и содержание жира в конечном продукте.

Консервирование в томатном соусе увеличивает калорийность и содержание сахара в конечном продукте.

Рыбные консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, но могут стать хорошим дополнением к здоровому рациону питания.

Упаковка

Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки. Если при осмотре упаковки обнаруживаются следующие признаки нарушения целостности, откажитесь от покупки:

Бомбаж – вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при размножении в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма.

«Хлопуша» – выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце. Подтеки на поверхности банки. Ржавчина по закаточному шву, ржавый налёт на поверхности банки.