Что добавить в кофе: разбор рецептов и традиций

Кофе – это особый напиток, приготовление которого базируется на соблюдении четкой технологии. Тем не менее, этот напиток дает истинным гурманам свободу и позволяет творить. В частности, это касается использования добавок, которые сделают вкус и аромат излюбленного напитка более ярким и приятным, сообщает Leagueofcoffee.

Несомненно, самым популярным и традиционным дополнением является сахар. Но есть и весьма экзотичные и непривычные для нас специи, пряности. Также в напиток часто добавляют алкоголь и специальные сиропы, топпинги.

Чтобы было повеселее – алкоголь:

Известно, что несколько капель алкогольного напитка способны преобразить вкус кофе. Настойки, сладкие ликеры, коньяк и водка – список можно продолжать до бесконечности. Выбор алкоголя зависит и от страны, из которой пришел рецепт необычного кофе. К примеру, в Мексике в кофе добавляют текилу. Алкоголь позволяет не только повысить «градус» кофейного напитка, но и придать пикантности.

Послаще

В свою очередь, добавление специальных сиропов с необычными вкусами делает вкус кофе более сладким и мягким. На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей: клубничный, шоколадный, ванильный и так далее. Примечательно, что сиропы достаточно концентрированные, поэтому на порцию напитка идет не более 1-2 ч.л.

Сахар так же может заиграть яркими красками. Для этого его добавляют в сухую турку и прогревают до появления карамельного аромата. Если же из-за отсутствия опыта вы боитесь испортить продукт и джезву, то можно использовать кусковый сахар или же натуральный коричневый.

Шоколад – одно из самых популярных дополнений. Взависимости от выбранного сорта, он может как сделать вкус кофе более нежным (качественный молочный), так и придать ему горечь (это касается черного шоколада с высоким процентом содержания какао-бобов). Кроме того, не забывайте, что во многих рецептах приготовления ароматного и бодрящего напитка шоколад используется в виде стружки или крошки – для украшения поверхности кофейного лакомства.

Экзотика

Кофе отлично дополняют фрукты. В основном это касается персиков, бананов, а также цитрусов. Чаще всего принято добавлять натуральный фруктовый сок, но иногда в напиток добавляется кусочки фруктов. Если же речь идет о цитрусах, то необычный вкус и аромат можно получить за счет использования цедры.

В некоторых странах (например, в Германии, а также в государствах Латинской Америки) для приготовления кофе используются лесные и садовые ягоды. Обычно их перетирают или измельчают при помощи блендера, а затем добавляют в напиток вместе с ванилью, гвоздикой и корицей. Кстати, пряности и специи могут добавляться и сами по себе. Но не забывайте, что их необходимо использовать совсем в небольшом количестве. Особенно это касается пряностей в порошке. Например, известно, что имбирь в сухом виде намного агрессивнее и ядренее, нежели сам «рогатый» корешок.

Очень интересный эффект можно получить при добавлении в напиток орехов. Для приготовления данного кофеин содержащего напитка лучше всего использовать лесные, грецкие или миндальные орехи, фундук. Чаще всего их перетирают и поджаривают. Добавляются они непосредственно на стадии варки напитка в турке.

Классика

А самым традиционным дополнением считаются молочные продукты – сливки и молоко. При добавлении в кофе они смягчают его вкус и убирают горечь. Нужно отметить, что использование молока позволяет уменьшить негативное влияние кофеина на организм человека. Именно при добавлении молока рождаются классические кофейные напитки, которые известные абсолютно всем – латте, мокачино, капучино.

Для приготовления кофе используются не только питьевые, но и взбитые сливки. Их помощью можно украсить поверхность излюбленного напитка и сделать его похожим на настоящий десерт.