Продукты для здоровой кожи

Кожа - самый большой человеческий орган и чтобы сохранить его здоровым, нужен не только хороший внешний уход, но и его внутреннее питание. Известный дерматолог Йэль Адлер объяснила, какие продукты способствуют здоровью кожи и чего следует избегать, сообщает УНИАН.

Дерматолог советует избегать простых углеводов, таких как белая мука и сахар. Она отмечает, что здоровая кожа - это, прежде всего, вопрос правильного питания. Поэтому Адлер рекомендует есть натуральную, богатую клетчаткой и микроэлементами пищу, которая укрепляет кишечную флору.

Продукты для кожи:

Морковь - содержит провитамин А, бета-каротин, который оказывает противовоспалительное действие и усиливает защиту кожи от ультрафиолета.

- содержит провитамин А, бета-каротин, который оказывает противовоспалительное действие и усиливает защиту кожи от ультрафиолета. Томатная паста, арбуз и шиповник - содержат ликопин, антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы в коже, например, вызванные воздействием солнца и курением.

- содержат ликопин, антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы в коже, например, вызванные воздействием солнца и курением. Жирная морская рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь - содержит высококачественный белок для упругой кожи, а также омега-3 жирные кислоты, витамин D и селен, которые подавляют воспаление.

Орехи, авокадо и растительные масла холодного отжима, такие как льняное, грецкое, рапсовое и оливковое масло - содержат важные мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют развитию и регенерации кожи. Они обеспечивают благоприятное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6 и, таким образом, противодействуют воспалению.

Топинамбур, артишоки, радиккио, руккола, спаржа, цикорий и черный сальсифик - содержат клетчатку и горькие вещества, которые способствуют росту полезных кишечных бактерий и улучшают усвоение питательных веществ и защиту от токсинов.

Это важно в питании, потому что уровень сахара в крови не повышается радикально. «Высокий уровень сахара в крови стимулирует сальные железы, делает кожу жирной, способствует появлению прыщей, способствует воспалению и ускоряет старение кожи», - отметила дерматолог.

Она советует избегать простых углеводов, таких как белая мука и сахар, и отдавать предпочтение сложным углеводам, такие как цельнозерновые и остывший картофель.