Способы, которыми можно успокоить ребенка

Большинство маленьких детей нуждаются в помощи для самоуспокоения. Когда взрослые помогают ребёнку успокоиться, выбирая из способов, которые доступны и ему самому, они автоматически тренируют будущие навыки ребёнка и знакомят его с перечнем альтернатив для самоуспокоения, пишет Екатерина Гедражко, Corhelp.ru.

Простота — во благо

Для некоторых детей релаксирующим действием обладают самые простые вещи: рассказывание детского стишка, пение песенки, повторение азбуки, или одна и та же комфортная фраза – с многократными повторениями.

Другие дети легко успокаиваются в тесных объятиях, на качели, на прыгунке, в гамаке или на лошадке-качалке, подпрыгивая на диване, прыгая и кружась на месте.

Два и более способа — наилучший результат

Зачастую детям требуется сразу два инструмента для успокоения, которые активно действуют на несколько сенсорных сфер. Качание и давление, или движение и пение с простым повторяющимся мотивом, или музыка и возможность погрызть резиновую игрушку.

Проверка в спокойном состоянии

Важным моментом становится и то, что ещё до использования какого-то нового метода во время эпизода истерики, плача или волнения, следует проверить его действие в спокойном состоянии ребёнка. Например, если маленький ребёнок охотно идёт на ручки, стоит практиковать это во время игры и просто в течение дня. И тогда можно будет попытаться нивелировать и острую ситуацию именно таким путём.

Оставить в покое — тоже способ

Детям, которые хотят успокоиться в уединении, следует дать пространство и время, обеспечить «побег в безопасную зону» и занятие любимой релаксирующей активностью (самостимуляция, завернуться в одеяло, чтение и т.д.). Им просто нужно время, чтобы восстановиться.

Для успешного лавирования среди подводных камней истерик и сенсорных перегрузок всегда имеет смысл отталкиваться от специфических особенностей конкретного ребёнка и включать в свой перечень неотложных средств индивидуально эффективные методы.