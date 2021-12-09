Детская агрессия: предостережения

О психотерапии гнева снято немало фильмов и написано еще больше книг, статей, заметок и пр.. Кто-то защищает агрессию, кто-то стремится всячески искоренить. Борьба с агрессией начинается с самого садика и у одних действительно поддается коррекции, а у других остается на всю жизнь, пишет Анастасия Лобазова, Пси-практис.

Многие взрослые в процессе психотерапии отдают себе полный отчет в том, что они излишне агрессивны, вспыльчивы, жестоки, сожалеют о таком поведении и понимают, что оно является основой всех их жизненных неурядиц в отношениях с людьми, однако сделать с собой ничего не могут. Думаете это лень и поиск оправданий?

На самом деле действительно есть такой тип людей, у которых печень является конституционально слабым органом, они в каком-то смысле желчезависимы и не всегда умеют регулировать внутренний дисбаланс. В поведении такие дети большие труженики и умнички, ловкие, смелые, сильные и активные, часто победители различных олимпиад и соревнований, новаторы и креативщики... Однако проблема состоит и в том, что распознать психотип через соматип у детей, в отличие от взрослых очень сложно. Так как они в силу ускоренного развития примеряют на себе все модели поведения, не всегда понятно где их истинное, а где пробное. Подсказать, что ребенок относится к обсуждаемому соматопсихотипу, кроме особого тела (спортивного, сильного, гибкого), нам может и то, что в том или ином возрасте он больше других болел чем-то, что связано с печенью или желчным пузырем, глазами и/или связками, и тем более если это наследственное, если присутствовали психические особенности, включая функциональную гиперактивность, НЦД и пр.. Слабая печень делает таких людей склонными к зависимостям (это не только об алкоголе, а и о сладостях, компьютере и пр.).

Такие дети особенно агрессивны в сравнении со сверстниками и их агрессивность сложно поддается коррекции. Ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание в воспитании таких детей.

За основу мы берем то, что агрессия для них является своего рода топливом. Все те достижения в школе, победы в спорте и успехи в личных взаимоотношениях - это все они имеют именно благодаря той самой агрессивной энергии, которую направили в правильное русло. Наша задача помнить, что этой энергии у них всегда значительно больше, чем у других, поэтому они успешны, пока применяют ее в дело. Как только мы сталкиваемся с агрессией деструктивной - это первый сигнал о том, что они сбились с пути, используют свое топливо не по назначению. Поэтому, обратите внимание на следующие предостережения:

1. Никогда не злобите их. Часто такие дети демонстрируют серьезную физическую силу и активность и родители отдают их в спорт. Это очень грамотное решение для того, чтобы ребенок мог реализовать свой физический потенциал, который у него от природы значительно больше, чем у других детей. Однако обращайте внимание на то, чтобы секции носили и дух философии взращивающей добродетели - не нападения, а защиты, честной борьбы, справедливости, уважении старших и помощи младшим, дружбе и взаимовыручке и т.д. К сожалению в психотерапии психосоматики это очень частая стратегия мужчин - "идти по трупам", которой их учили в детстве. Возможно сегодня она даст вам медаль или грамоту, но через 30 лет это будет одинокий и больной мужчина, который даже себе будет бояться признаться в том, насколько ему на самом деле плохо, и попутно либо будет спиваться, либо покалачивать все и вся, не физически, так косвенно, вербально.

2. Учите работать в команде. У таких детей очень сильно развит дух конкуренции, соревнования и пр., в глубине души они лучше вас знают кого, как и где обскакать. Поощряйте их индивидуальность и исключительность, однако напоминайте, что каждый человек ценен по своему, а в чем-то даже более успешен, чем он сам. Учите прислушиваться к другим идеям и иногда делать шаг назад. Сегодня это мои клиенты, которые бьются головой о стену, когда выход рядом. Они не видят его, потому что то ли слишком горды, чтобы просить о помощи, то ли уверенны в том, что люди вокруг - это люди второго сорта. Неумение уступить и отступить доводит их до сложных патологий. Если сейчас вы видите, что ребенок неадекватно реагирует на проигрыш, проявляет упрямство не взирая на доводы деструктивности такого поведения - не отгораживайтесь, это признак того, что он не справляется с имеющимся потенциалом.

3. Не учите давать сдачи. Такие дети стукнут обидчика вперед ваших назиданий, для них это как рефлекс. Более того, люди такого психотипа весьма убедительны в гневе и могут словами выразить свое недовольство так, что уже ни у какого ребенка не появиться желания с ним состязаться. Вот пусть он такой манерой прежде предупредит обидчика о последствиях. Важно таким детям научится не действовать рефлекторно, а брать паузу на размышление. Обращать внимание на анализ, планирование, взвешивание за и против, поиск компромисса и т.д., это их слабые места, которые важно усилить в детстве.

4. Не учите косвенным методам агрессии - бить груши, кричать в подушку и пр., это ловушка, которая сыграет с ними злую шутку позже. Поверьте, ни одна клиентка не радовалась, когда ее муж в порыве семейного недоразумения рефлекторно громил всю кухню, технику или обзывал ее самыми последними эпитетами о существовании которых она даже не догадывалась. Помните, что у таких людей агрессии чересчур много и она является их естественным топливом. Единственный метод конструктивно с ней справиться, это направить ее в дело, в проект, в достижение, в самосовершенствование и т.д. Обратите внимание на разницу: косвенный метод агрессии = бить подушку и сублимация агрессии = приседание или прибитие плинтуса (для тех, кто постарше).

5. Анализируйте поведение. Оговаривайте с ребенком как можно выразить агрессию иначе, как можно решить тот или иной конфликт иначе, как поступать в каких сложных ситуациях, с кем и о чем говорить, или что лучше делать и т.д. Не оставляйте его с чувством, что бить, кричать и ломать это нормально. К сожалению большинство агрессивных клиентов часто даже не понимают, когда они хамят, унижают и пр.. Они бы может и хотели не хамить, но не знают как это и не отслеживают в своем поведении.

6. Обсуждайте и демонстрируйте тактику ненасилия. Особенно если эту агрессию ребенок получил в наследство. Агрессивные игры и мультики вредны для обычных детей, для детей же, которые агрессивны конституционально это в первую очередь травма, то, что они видят, они неосознанно переживают на себе испытывая гормональный удар. Очень часто взрослые рассказывают о ранних детских переживаниях связанных с наблюдением актов агрессии, а некоторые связывают их с включением центра удовольствия. Поэтому во вторую очередь это постоянная тема для обсуждений и анализа: что делает герой, почему он поступил так (получил или нет желаемое), это хорошо или плохо (бывает смешанное чувство когда положительный герой убивает отрицательного - важно разобрать в чем плюс ситуации, а в чем минус, чтобы удовольствие от победы добра не смешалось с удовольствием от насилия) и как нужно поступить в такой ситуации конструктивно.

Важно обратить внимание на то, что это не универсальная статья. Она не о детской агрессии, она о детях, которые агрессивны от природы. Они не перерастут это, поскольку невозможно изменить свою физиологию. Наша задача, обратить их внимание на то, где и когда их поведение чрезмерно, как они могут помочь себе сублимировать эту энергию, и что делать, чтобы данная им от природы энергия достижения, созидания, креативности и т.д. не превратилась в пошлый мордобой или истеричность. С такими детьми нелишне оговорить, что вспыльчивость и гнев это их слабое место, которое важно держать под контролем. И если они чувствуют, что ситуация выходит за рамки - не биться головой об стену, а просить помощи.