Дизайн кухни-гостиной: современный минимализм

Стильная и изящная комната где царит спокойствие, тишина и умиротворение. Этот современный стиль предполагает много свободного пространства, идеальный и скрупулёзный порядок, полную чистоту и наличие различных матовых декоративных элементов и поверхностей, сообщает Дом мечты.

Молодёжь, которая ведёт активный образ жизни, мало бывает дома, а приходя, хочет только отдыхать, готовит пищу в основном по выходным, скорей всего выберет кухню-гостиную в стиле минимализм.

Красивый и модный дизайн интерьера — присутствуют только необходимые предметы.

Советы по оформлению пространства.

Не забывайте, что в этом стиле все недостатки сразу бросаются в глаза. Мебель в зоне отдыха в гостиной и мебель в кухне должны быть в одном стиле. Для гостиной следует выбрать простую и высоко-функциональную мебель. Отдайте должное качественной отделке стен, потолка и пола. В кухонной зоне смонтируйте бытовую технику в одно целое с мебелью, это в минимализме всегда выглядит хорошо. Будьте внимательны при подборе цветовых гамм, яркое пятно в вашем интерьере должно быть только одно. Сейчас модно ставить в зону гостиной передвижную или трансформируемую мебель.

Вариант минимализма – это «эко» стиль, свежий и современный, который подразумевает в дополнение к вышеперечисленному наличие натуральных материалов и живой зелени (хотя возможна и её имитация).

Роскошный минималистичный интерьер с богатой фактурой, где подчеркнута уникальность каждой детали.

Максимум света и живой природы в городской квартире.

Разграничить пространство комнаты можно при помощи разных покрытий потолка.

Классический скандинавский минимализм гостиной, где каждая деталь по-своему безупречна.