Дизайн кухни-гостиной: современный минимализм
Стильная и изящная комната где царит спокойствие, тишина и умиротворение. Этот современный стиль предполагает много свободного пространства, идеальный и скрупулёзный порядок, полную чистоту и наличие различных матовых декоративных элементов и поверхностей, сообщает Дом мечты.
Молодёжь, которая ведёт активный образ жизни, мало бывает дома, а приходя, хочет только отдыхать, готовит пищу в основном по выходным, скорей всего выберет кухню-гостиную в стиле минимализм.
Красивый и модный дизайн интерьера — присутствуют только необходимые предметы.
Советы по оформлению пространства.
- Не забывайте, что в этом стиле все недостатки сразу бросаются в глаза. Мебель в зоне отдыха в гостиной и мебель в кухне должны быть в одном стиле.
- Для гостиной следует выбрать простую и высоко-функциональную мебель. Отдайте должное качественной отделке стен, потолка и пола. В кухонной зоне смонтируйте бытовую технику в одно целое с мебелью, это в минимализме всегда выглядит хорошо.
- Будьте внимательны при подборе цветовых гамм, яркое пятно в вашем интерьере должно быть только одно. Сейчас модно ставить в зону гостиной передвижную или трансформируемую мебель.
Вариант минимализма – это «эко» стиль, свежий и современный, который подразумевает в дополнение к вышеперечисленному наличие натуральных материалов и живой зелени (хотя возможна и её имитация).
Роскошный минималистичный интерьер с богатой фактурой, где подчеркнута уникальность каждой детали.
Максимум света и живой природы в городской квартире.
Разграничить пространство комнаты можно при помощи разных покрытий потолка.
Классический скандинавский минимализм гостиной, где каждая деталь по-своему безупречна.