Омега-3 жирные кислоты: руководство для применения

Омега-3 жирные кислоты - важный компонент, который позитивно воздействует на многие аспекты здоровья. Источники Омега-3 в пищевых продуктах: рыба, рыбий жир, криль, некоторые овощи и семена, грецкие орехи. Также Омега-3 можно принимать в форме пищевых добавок. Что в этом плане важно знать, сообщает Econet.

Потребление омега-3 жирных кислот, которые есть в рыбе и морских продуктах, связано с со снижением риска сердечно-сосудистых недугов. Добавка омега-3 особо рекомендуется пациентам с ишемической болезнью сердца.

Омега-3 жирные кислоты - разновидность полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Из нескольких омега-3 три жирных кислоты прошли особые исследования: альфа-линоленовая (ALA), докозагексаеновая (DHA) и эйкозапентаеновая (EPA). Рыба - ключевой источник ЭПК и ДГК в нашем меню.

Польза омега-3

противовоспалительный эффект

снятие симптомов ревматоидного артрита

структурная роль в мембранах клеток

протекция от сердечно-сосудистых недугов

снижение вероятности деменции

поддержка организма новорожденных и нервного развития в период вынашивания ребенка.

Омега-3 продукты

холодноводная рыба

устрицы

мясные субпродукты с содержанием ЭПК и ДГК

льняные семена

чиа

листовые зеленые овощи

грецкие орехи.

Веганские добавки с омега-3

Такие добавки изготавливают из водорослей с высокой концентрацией EPA и DHA. Они содержат ориентировочно 100 - 300 мг DHA на дозу.

Натуральный рыбий жир: свободные жирные кислоты и натуральные триглицериды. Продукт содержит ориентировочно 18% EPA и 12% DHA. Внимание – на экологичность. Определенные виды рыб имеют в составе потенциально опасные показатели загрязнителей внешней среды (ртуть, полихлорированные дифенилы, хлорорганические вещества). Исследования с тестированием добавок с рыбьим жиром, говорят, что концентрация таких токсинов, как правило, ниже предела обнаружения.

В какой форме принимать?

Можно выбрать жидкую или мягкую форму добавки омега-3. Жидкий рыбий жир – оптимальный вариант для тех, кому нужно менять дозировку, кто испытывает сложности с проглатыванием капсул (дети). Если вам неприятен вкус рыбьего жира, хорошей альтернативой будут ароматизированная жидкость или гель. Желатиновые капсулы более удобны и устойчивы к порче после вскрытия.

Оптимизация усвоения омега-3

Жирные кислоты омега-3 лучше усваиваются из добавок, если употреблять их с жиросодержащей пищей. Дело в том, что жир в пище активирует выработку желчи и ферментов, эмульгирующих и расщепляющих омега-3 для всасывания. Рекомендуется принимать добавки с омега-3, с маслами авокадо, оливковым (1-го отжима) маслом, кокосовым, орехами, семечками.

Консультация с доктором

В повышенных дозах добавки омега-3 могут вступать во взаимодействие с определенными медикаментозными препаратами (антикоагулянты). Поэтому перед приемом новой добавки есть смысл посоветоваться с вашим доктором.

Хранение добавок омега-3

Держать добавки с омега-3 следует плотно закрытыми, избегать источников тепла и света. Лучше всего добавки омега-3 хранить в холодильнике, их можно и замораживать. Полезно знать, что в холодильнике рыбий жир мутнеет, и нужно деликатно встряхнуть емкость перед его приемом.