Организм не может без витамина А

Мы растем, смотрим на мир через призму тысяч химических соединений в нашем организме. Они контролируют мышление, поведение и вкусы, сообщает Sayyes.

Витамин А – это общий термин, который обычно применяют к группе жирорастворимых соединений. Он может находиться в двух формах: ретиноидов и каротиноидов. Понимание разницы между ними поможет вам употреблять продукты более осознанно.

Ретиноиды являются полноценным витамином А. То есть наш организм использует его в неизменном виде. Сюда входит известный ретинол, который держится на слуху благодаря рекламе косметических средств для лица. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, молочные продукты.

Каротиноиды – это предшественники витамина А, по-научному – провитамины А, которые человек получает, потребляя растительную пищу.

Функции витамина А

1. Первая и очень важная функция – это зрение

В организме витамины группы А легко окисляются при участии ферментов, образовывая ретинали - составляющую белка родопсина. Родопсин, в свою очередь, является главным светочувствительным соединением сетчатки (палочек). При попадании на сетчатку света, цис-конфигурация превращается в транс-ретиналь. Этот процесс – пусковой механизм, возбуждающий импульс в зрительном нерве, который передается в мозг. И вуаля, мы видим мир даже в темноте! Витамин А предупреждает риски заболевания куриной слепотой.

2. Синтез ферментов, которые далее участвуют в ряде реакций образования:

мукополисахаридов: компонентов соединительной ткани, хрящей и костей. Низкий уровень витамина А может быть не единственной проблемой, когда дело касается здоровья костей. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем потребления витамина А также имеют более высокий риск переломов.

гепарина; гиалуроновой кислоты – вот и ответ, почему так популярны средства от морщин с ретинолом (или втирайте в кожу рыбий жир);

сульфоцереброзидов в клетках мозга;

таурина, который стимулирет синтез соматотропина, и мы растем;

ферментов печени;

соматомединов A1, A2, B и C, способствующих синтезу белков мышечной ткани.

3. Участвует в синтезе половых гормонов

Витамин А необходим для поддержания здоровой репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин, обеспечивает нормальный рост и развитие плода во время беременности. Кроме того, недодастаточный синтез гормонов проявляется в высыпаниях на коже лица, спины и груди. Прыщи возникают, когда сальные железы забиваются омертвевшей кожей и маслами. Хоть они и физически безвредны, но все же могут серьезно повлиять на психическое здоровье и привести к заниженной самооценке, беспокойству и депрессии. Точная роль витамина А в развитии и лечении акне остается неясной. Но, изотретиноин - один из примеров перорального ретиноида, который эффективен при лечении тяжелых форм акне. Однако, это лекарство может иметь серьезные побочные эффекты, и его следует принимать только под наблюдением врача.

4. Поддерживает иммунитет

Синтез интерферона, иммуноглобулина A, лизоцима. Все это о барьерной функции витамина А. Он также участвует в производстве и функционировании лейкоцитов, которые помогают улавливать и очищать кровоток от бактерий и других патогенов. Фактически, в странах, где распространены такие инфекции, как корь и малярия, добавление витамина А снижает риск смерти от этих болезней.

5. Участвует в синтезе ферментов эпителиальных тканей, предупреждающих их преждевременное ороговение.

6. Активирует рецепторы для кальцитриола (витамина D3)

7. Снижает риски некоторых видов рака

В обсервационных исследованиях потребление большего количества витамина А в форме бета-каротина было связано со снижением риска определенных типов рака, включая лимфому Ходжкина, а также рак шейки матки, легких и мочевого пузыря.

Гиповитаминоз

Хотя дефицит витамина А встречается редко, многие люди в развивающихся странах не получают достаточного количества витамина А. К группе повышенного риска гиповитаминоза относятся дети: он затрагивает примерно треть в возрасте до пяти лет во всем мире. Он может возникать не только из-за скудного однообразного рациона, раннего отказа от грудного вскармливания. Вторичный дефицит является следствием хронических заболеваний: нарушениями всасывания липидов, образования желчи, а также воздействию сигаретного дыма и при алкоголизме. Муковисцидоз и хроническая диарея также могут увеличить риск дефицита.

Основные признаки недостатка витамина А.

Сухая кожа и зуд

Витамин А важен для регенерации клеток кожи. Он также помогает бороться со всевозможными воспалениями и экземой . Несколько клинических исследований показали, что препарат алитретиноина - форма витамина А, эффективен при лечении экземы.

Сухие глаза и слепота

Сухие глаза, невозможность плакать, так называемая куриная слепота (резкое снижение адаптации к темноте) – ранние признаки дефицита витамина А. В крайних случаях, гиповитаминоз может привести к полной слепоте или отмиранию роговицы (пятна Бито) . Исследования показывают, что высокие дозы витамина снижают сухость глаз на 63% среди младенцев и детей, принимающих добавки в течение 16 месяцев. Больные куриной слепотой стали на 50% лучше видеть в темноте уже через 6 недель лечения. Интересно, что они восполняли дефицит витамина за счет продуктов питания.

Проблемы с зачатием ребенка

Гиповитаминоз может привести к бесплодию у мужчин и женщин. Исследования на крысах показали, что самки, у которых был недостаток витамина А, испытывали трудности с вынашиванием плода, а также увеличивался риск выкидышей. Эмбрионы в большинстве случаев появлялись на свет с врожденными дефектами. Да, конечно же, крыс и людей нельзя сравнивать в степени организации самого организма. Но, зачем подвергать таким рискам самок Homo sapiens?

Из-за более высокого уровня оксидативного стресса в организме мужчин, они испытывают большую потребность в антиоксидантах. Витамин А — природный антиоксидант, поэтому его достаточное количество обеспечит фертильность.

Задержки роста

У детей, не получающих достаточное количество витамина А, может наблюдаться задержка развития тела и отставание в росте. В Индонезии более 1000 детей с гиповитаминозом принимали высокие дозы добавок в течение четырех месяцев. Их рост увеличился на 0,39 см, по сравнению с детьми, принимающими плацебо. При этом, мультивитаминные комплексы влияют на рост больше, чем один только витамин А.

Частые инфекции дыхательных путей

Взрослые с высоким уровнем витамина А в крови могут быть меньше подвержены рискам респираторных заболеваний. Для младенцев, особенно тех, которые родились недоношенными, употребление 10000 МЕ витамина А в неделю, значительно уменьшает риски заболеть. С другой стороны, противоречивым является исследование, в котором было доказано, что добавки витамина повышают на 8% риски развития инфекций горла и грудной клетки. Кому верить – пока неизвестно. Эта область исследований требует больше времени и грантов для ученых. Тем не менее, результаты многообещающие.

Акне и высыпания

Низкий уровень витамина А часто связан с наличием прыщей. Все дело в гормональном дисбалансе – синтезе половых гормонов, в котором, опять же, задействован витамин. Причина кроется изнутри, но, по большей части, зависит от факторов из вне, а именно – правильного питания. Самая известная форма перорального витамина А, используемая для лечения акне, - это изотретиноин или аккутан. Этот препарат может быть очень эффективным, но и иметь массу побочных эффектов.

Опасность гипервитаминоза

Регулярноеупотребление больших количеств рыбьего жира с приблизительным значением дозы ретинола 4000 МЕ/кгвызывает хроническое отравление, а 25 000 МЕ/кг – острое. Каротиноидная форма не столь токсична. Случаи отравления со смертельным исходом возможны при употреблении печени акулы, белого медведя, морских животных и милых хаски.

Людям с определенными заболеваниями может потребоваться большее количество витамина А. Однако, здоровым взрослым необходимо 700–900 мкг в день. Для ликвидации гипервитаминоза назначают «сладкий спирт» маннит, а также витамин Е.

На заметку беременным и будущим мамам

Если вы решились принимать витамин А – обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом. Неосознанное употребление препарата может привести к выкидышам, а также дефектам плода. Даже за полгода до беременности, употребляя большие дозы витамина, женщина подвергается тератогенному эффекту в будущем!

Витамин А существует в 2 формах: активной, или истинный витамин А, ретинол, а также неактивной – провитамин А, каротиноиды. Первую форму вы потребляете с продуктами животного происхождения, особенно с рыбьим жиром и говяжьей печенью. Вторую – когда едите растительную пищу, особенно если грызете морковку.

При употреблении витамина А, будь это в добавках, либо с пищей, необходимо придерживаться правила золотой середины. Вы сами можете не понять, когда произойдет передозировка. Тем не менее эффект от нее проявится сильной интоксикацией, рисками аномалий плода у будущих мам. Но, гиповитаминоз также имеет ряд неприятных симптомов: экзема, проблемы с зачатием, задержки развития и др. Так, суточная норма для взрослых колеблется от 700 до 900 мкг для женщин и мужчин, соответственно.

Витамин А выполняет ряд важнейших функций в организме человека. Он является иммуномодулятором, используется при лечении некоторых видов рака и легочных инфекций, участвует в процессе зрения, а также участвует в синтезе ферментов, половых гормонов и других жизненно важных соединений.