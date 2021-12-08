Помело: для диеты и здоровья

Богатый витаминно-минеральный состав грейпфрута и помело приносит пользу для здоровья. Большое содержание витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями, особенно зимой и в межсезонье, но их надо осторожно употреблять тем, у кого есть противопоказания, сообщает Kleo.ru.

Несмотря на крайне специфический вкус, его используют в лечебных и профилактических целях, как натуральный продукт, полезный при многих состояниях организма.

эффективный природный антиоксидант:

оказывает непосредственное действие на холестериновый обмен;

одновременно это продукт, обладающий профилактическим действием при риске возникновения онкологических процессов;

употребление в пищу экзотического плода способно снимать отеки, оказывать антисептическое и противомикробное действие;

оно оптимизирует работу сердечно-сосудистой системы и состояние стенок сосудов;

шкурка гигантского цитруса, высушенная и растертая в порошок, употребляется экономными азиатами в качестве тонизирующего, вселяющего бодрость и хорошее настроение средства, если ее добавить в чай.

Косметологи в восточных методах облагораживания кожи, считают его незаменимым при омолаживающих и питательных масках в салонах красоты.

Похудеть или сбросить лишний вес

Использовать помело для похудения настолько эффективно, что монодиету с мякотью цитруса не рекомендуется применять более 3-х дней. Диетическое меню составляется с добавлением других овощей и фруктов, и небольшого количества мяса, чтобы получить животный белок. Зато употреблять экзотический фрукт для разгрузочных дней – безопасно для здоровья.

Поэтому дни, когда в качестве монопродукта используется шеддок, можно с успехом применять в составе любой щадящей диеты. Низкая калорийность, удачно совмещенная со значительным количеством витаминов и минералов, позволяет сбрасывать лишний вес, не нанося урона своему здоровью.

Опытные диетологи считают присутствие помелло необходимым в составе диеты для устранения последствий переедания, или набора лишнего веса без хронических болезней:

поедание фрукта утром вместо завтрака, через несколько месяцев дает заметный визуальный эффект в области жировых накоплений;

специфические волокна мякоти плода, более сухие и плотные, чем у других цитрусов, дают одновременно чувство насыщения и очистку желудка от шлаков и токсинов;

антиоксиданты нормализуют метаболизм на клеточном уровне и омолаживают кожу;

липолитический фермент расщепляет лишние жиры и выводит их из организма, не давая оседать на стенках сосудов;

получаемые организмом витамины (среди них бета-каротин, витамин Е, витамины В5, в2 и В1 – непременные участники обменных процессов в организме, которые зачастую не вырабатываются в нем самостоятельно), и пополнение их ресурсов, в значительной степени активизирует обмен веществ.

Помело – естественный сжигатель жира, который, по мнению врачей, дает и положительные побочные эффекты: помогает повысить иммунитет и сопротивляемость вирусам и инфекциям. Прохождение перевариваемых желудком волокон цитруса, к тому же очищает кишечник от токсичных наслоений.

Беременность и употребление экзотических плодов

Полезные свойства помело при беременности так же неоспоримы, как и при наличии лишнего веса. Основное препятствие, которое может встать перед его употреблением – наличие аллергии или индивидуальной непереносимости специфического цитруса. Если их нет, то фрукт можно смело есть, но без фанатизма – по нескольку долек ежедневно.

Его ценными качествами и составляющими можно воспользоваться, чтобы получить необходимые женщине в этом периоде результаты:

оказать благотворное действие на развитие костной системы ребенка, благодаря необходимым микро- и макроэлементам;

избежать отечности и лишнего веса в организме будущей матери;

выступить в роли естественного антидепрессанта, чтобы избежать эмоциональных перегрузок, особенно опасных для беременной женщины;

стимулировать иммунитет организма и предупредить возможные риски заражения вирусными или простудными заболеваниями.

При грудном вскармливании, шеддок будет полезен ребенку, но вводить его в пищевой рацион кормящей следует с особой осторожностью, начиная с трети или половины дольки непривычной экзотики. Если у малыша возникнут малейшие признаки раздражения иди несварения, следует немедленно показать его врачу, и прекратить употребление цитруса.

Польза и вред при системных эндокринных патологиях

При сахарном диабете и отсутствии аллергии, помело считается идеальным продуктом для получения витаминов и полезных веществ. У него один из самых низких гликемических индексов среди всех фруктов, он не повышает уровень сахара в крови, и к тому же содержит минимум калорий. При сахарном диабете 2 типа экзотический плод способен понижать уровень сахара в крови, благодаря содержащимся в нем пектинам и грубой растительной клетчатке, способных ускорять усвоение глюкозы.

Нормализация уровня жидкости, выведение токсинов и выравнивание артериального давления – дополнительные бонусы, в которых пациент с диагнозом диабетика испытывает постоянную потребность.

У фрукта практически нет противопоказаний, и вред, который он способен принести, реален только при неумеренном злоупотреблении в ожидании мгновенного эффекта. Помогает только постоянное, но лишенное фанатизма поедание полезного помпельмуса. Если предварительно убедиться в отсутствии на него реакции индивидуальной непереносимости или аллергии, за несколько недель можно добиться и нормальной работы кишечника, и устранения лишнего веса.

Наталья Тимошенко