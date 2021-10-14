Витамин B9 или фолиевая кислота: необходимость и источники

Витамин B9 или фолиевая кислота: необходимость и источники

Витамин B9 известен, в основном, под названием «фолаты» или «фоливая кислота», и принадлежит к группе витаминов В, сообщает Toitumine.

Если фолаты встречаются в продуктах растительного происхождения, например в зеленых листовых овощах, горохе, семечках и т.д., то фолиевая кислота – это синтетическая форма фолатов, которую можно получить с обогащенными продуктами, такими как готовые хлопья для завтрака или биоактивные добавки. Фолиевая кислота превращается в нашем организме в фолаты.

Фолаты нужны:

  • для нормального развития нервной ткани у плода, для белкового, липидного и углеводного обмена,
  • для нормальной работы нервной системы,
  • для синтеза ДНК и РНК в процессе роста и для восстановления клеток организма,
  • для синтеза вместе с витамином B12 красных кровяных телец,
  • для снижения уровня холестерина в крови и повышения эффективности работы печени.

Получаемые с пищей или в результате превращения принимаемой фолиевой кислоты фолаты особенно важны для беременных. Они нужны еще даже до начала беременности, чтобы обеспечить нормальное развитие ребенка. Во время беременности и грудного вскармливания потребность в фолатах возрастает до 500 мкг в день. Если беременность сопровождается дефицитом фолатов, могут возникнуть дефекты нервной трубки, деформации нёба, ущемление спинного мозга, могут произойти преждевременные роды, или у ребенка будет недостаточная масса тела, а его дальнейшее развитие будет замедленным, способности к обучению – низкими. Высокое потребление фолатов связывают с лучшим развитием нервной системы у детей. Поскольку многие беременности, особенно в подростковом возрасте, – внеплановые, все женщины фертильного возраста должны получать не менее 400 мкг фолатов в день, потому что нервная система ребенка закладывается уже в первые недели жизни плода, когда женщина может еще не знать о беременности.

Лучшими источниками фолатов являются дрожжи, печень, бобовые, брокколи, кудрявая капуста, шпинат, орехи, семена, свёкла, кольраби, зеленые части растений, яйца, ржаной хлеб, паприка, брюква, мука «Кама», цветная капуста, редис, клубника.

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