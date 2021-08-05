Фазы Луны: как влияют на продолжительность и качество сна

Ученые обнаружили, что влияние Луны на сон огромно и сохраняется даже в городах, полных искусственных огней. Под полную Луну люди засыпают слегка позднее и спят меньше обычного, сообщает Укринформ.

«Наши результаты показывают, что человек засыпает позже и спит меньше в ночи перед полнолунием. Данные говорят о том, что лунный свет, вероятно, стимулирует ночную активность и подавляет сон», ﻿ - пишут авторы исследования, в статье опубликованной в журнале Science Advances.

Повсеместная доступность искусственных источников света позволила людям приспособить режим сна и бодрствования к требованиям современного общества, создав хорошо освещенную или затемненную среду, которая значительно изолировала их от природных циклов.

«Для человеческого глаза лунный свет настолько ярок, что легко представить себе, как в отсутствие искусственных источников он мог влиять на ночную активность и сон», ﻿ — говорится в статье.

Чтобы проверить эту гипотезу, они использовали фитнес-трекеры для отслеживания сна более чем у 500 добровольцев, живущих в разных условиях и регионах мира.

Около сотни участников эксперимента набрали среди представителей коренного южноамериканского народа тоба. Некоторые из них уже живут в городах, а другие до сих пор живут в сельской или малонаселенной местности, в которой даже нет электричества. Остальных добровольцев набрали из студентов американского Сиэтла и окрестностей, - то есть из современного постиндустриального общества, буквально купающегося искусственном освещении.

Данные трекеров показали общее для всех людей, независимо от обстоятельств их жизни. В периоды полнолуния добровольцы засыпали позднее и спали меньше, чем в остальное время месяца. В полную Луну городские жители засыпали в среднем спустя два часа и 33 минуты после заката и спали семь часов и 47 минут, сельские засыпали через два часа 20 минут и спали по восемь часов 14 минут. Для сравнения: на 15-й день месяца, под новолуние, горожане засыпали через два часа и 29 минут после заката, с продолжительностью сна семь часов и 49 минут, сельские жители — через два часа и шесть минут, а спали в среднем восемь часов и 27 минут.