Как кофеин влияет на мозг

Каждый влюбленный в кофе человек иногда испытывает острый недостаток кофеина во второй половине дня. Для большинства кофеманов послеобеденный упадок сил — отличный повод насладиться еще одной чашкой любимого напитка, который снова наполнит тело энергией и поможет сохранить хорошее настроение до конца рабочего дня, сообщает Leagueofcoffee.

Уже доказано, что кофе — это эликсир с обширным перечнем полезных для здоровья свойств. Но как же кофеин влияет на ваш мозг изо дня в день? Давайте рассмотрим все по порядку.

Больше всего кофеина на душу населения употребляют жители Скандинавии, что частично объясняется суровыми зимами и длинными ночами. Хотя страны с холодным климатом и в числе наибольших поклонников кофейных напитков, в Бразилии, которая является самым крупным производителем кофе в мире, кофе с молоком включили даже в состав школьных обедов.

Чем объясняется жажда кофе?

Хоть кофе и часть повседневной жизни во многих культурах, не только традиции заставляют людей жаждать чашечку горячего, ароматного напитка каждое утро. По сути, кофе — это форма общественно приемлемой зависимости.

Как только вы сделали первый глоток, кофеин, попадая в кровь, вызывает высвобождение катехоламинов, адреналина и норадреналина. В то же время, он подавляет аппетит, препятствуя выработке нейротрансмиттеров в организме. Так результат, кофе предлагает кратковременное решение, одновременно создавая долгосрочную проблему.

Как кофеин влияет на химические процессы в мозге человека?

Воздействие кофеина на химические процессы в мозге вызвано его свойством связываться с белками, называемыми аденозиновыми рецепторами. Эти рецепторы помогают обнаружить аденозин в мозге и могут вызвать сонливость. Когда кофеин связывается с этими рецепторами, он мешает клеткам головного мозга обнаружить аденозин, временно устраняя сонливость.

Именно поэтому многие люди прибегают к кофеину, когда необходимо оставаться бодрым в течение всего дня. Доказано, что кофеин повышает продуктивность умственной деятельности, что способствует достижению лучших результатов в работе, учебе или при выполнении сложных задач.

Кофеин воздействует как стимулятор центральной нервной системы, поэтому тело человека «забывает» об усталости. Если не злоупотреблять кофеином, он поможет сохранить энергичность на протяжении всего дня. Но сложность в том, что восприимчивость организма к кофеину снижается очень быстро. Мозг создает дополнительные аденозиновые рецепторы, компенсируя недоступность тех, которые угнетены кофеином.

Как только мозг обнаружит повышенный уровень аденозина, вас накроет волна еще больше усталости, чем до того, как вы выпили кофе. И тогда вам потребуется еще одна, большая порция кофеина, чтобы избавиться от вялости и поддерживать эффективность умственной деятельности на максимальном уровне.

Почему кофеин улучшает самочувствие и настроение?

Но что плохого в паре чашек кофе, если это улучшает настроение и помогает дожить до вечера? Кофеин моментально улучшает самочувствие, стимулируя выработку дофамина. Тем не менее, под его влиянием постепенно снижается уровень серотонина, что в конечном итоге приводит к упадку сил.

А истощение уровня серотонина — это отнюдь не весело. Серотонин играет крайне важную роль в регулировании ряда функций организма человека, включая циклы сна, контроль восприимчивости к боли, тягу к углеводам и пищеварение. Кроме того, низкий уровень серотонина связывают с угнетенным состоянием иммунной системы.

Серотонин

Если вы заметили у себя нарушения в плане психического состояния, аппетита и сна в ночное время, возможно, вам пора трезво оценить свою кофеиновую зависимость. Нет смысла полностью отказываться от кофе, но умеренность в употреблении кофеина поможет предотвратить сильное снижение уровня серотонина. Наиболее очевидный признак истощения серотонина в результате передозировки кофеина — перемены настроения, вызванные лишней чашкой кофе.