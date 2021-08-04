Какао-порошок: как правильно выбрать

В каждом крупном супермаркете можно отыскать несколько торговых марок "пудры", что имеет цвет и аромат шоколада. Вот только какой какао-порошок выбрать, чтобы был вкусный и безопасный? По результатам теста не все образцы оказались "на высоте". акже читайте, что такое алкализированный порошок и от чего зависит его цвет, наличие осадка в чашке, сообщает Тест.

Какао-порошок – это продукт, что получают измельчением предварительно обжаренных какао-бобов. Из них отжимают масло (самый дорогой компонент), а полученный жмых перетирают и высушивают. Из такого порошка готовят напитки, глазурь для торта, добавляют в тесто. Также в домашних условиях и в промышленности делают шоколад из какао-порошка. Еще он находит применение в косметологии. Чтобы купить какао-порошок, нужно сначала разобраться в его характеристиках.

На эти три параметра стоит обращать внимание:

Жирность. Какао бывает обычное (с 20% жира и выше) и с пониженным содержанием жира (ниже 20% жира, обычно 10-11%). Количество липидов в составе сильно влияет на стоимость продукта, его калорийность и вкус. Чем больше жиров, тем продукт стоит дороже и включает больше калорий, но зато его вкус более насыщенный, маслянистый.

Ц вет. Продукт у одних производителей темно-коричневый, у других – довольно светлый. Цвет какао-порошка с содержанием жира не всегда связан. Это зависит от способа и параметров его производства. В ходе измельчения порошка за счет трения температура в его массе повышается. Частички начинают расплавляться. Если охлаждение продукта проводить медленно, при обычной комнатной температуре, то он получится блеклого, сероватого оттенка. Чтобы товар получился красивый, насыщенно-коричневый, его сразу после измельчения нужно охлаждать воздухом температурой не выше 10-12 градусов.

Растворимость в воде. Любители какао замечают, что продукция одной торговой марки дает существенный осадок на дне чашки, причем образуется очень быстро. У некоторых видов частички оседают медленнее. Чем мельче порошок и чем он однороднее, тем медленнее будет оседать. Еще один способ получить более устойчивую суспензию – это обработать какао-порошок щелочью или водой. В этом случае в течение двух и даже более минут расслоение напитка не будет происходить. Такой обработанный щелочью какао-порошок называется алкализированный.

Подделывать товар можно различными способами: плохо очищать бобы от оболочек, занижать массу или добавлять (подмешивать) кэроб – измельченные плоды рожкового дерева. Внешне он не отличим от какао-порошка, намного слаще из-за высокого содержания сахаров. Кэроб является натуральным и по-своему полезным. Он содержит минералы, пищевые волокна, в нем намного меньше кофеина и теобромина. Но это совершенно другой продукт, его примеси в какао-порошке являются обманом потребителя.

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Органолептическая оценка

В сухом виде продукт должен представлять собой однородную "пыль" коричневого цвета (от светлого до темного оттенка), но никак не бледно-серый. Аромат – выраженный, характерный. В ходе тестирования какао оценивали в приготовленном виде. Для этого на одном и том же молоке в одинаковых пропорциях заваривали напиток. Большинство протестированных образцов показали себя на "хорошо" при проверке вкусовых свойств, "удовлетворительно" на этом этапе только у " Мрія".

Данные тестирования носят рекомендательный и информационный характер для потребителей и не являются обязательными к исполнению. Окончательное решение за потребителем.