Как животные жиры и молочные продукты защищают сосуды

Господствующие рекомендации употреблять как можно меньше жиров животного происхождения не подтверждаются новейшими исследованиями, сообщает Доктор Петрик.

Сразу развенчаем главный миф в питании - жир есть можно и нужно. Но его потребление необходимо контролировать. Тезисы о том, что только отказавшись от жирной пищи, человек сможет без вреда для здоровья уменьшить объемы тела и влезть в желаемый размер одежды, выдуманы маркетологами много лет назад. Да, отказавшись от продуктов, богатых жирными кислотами, человек похудеет, это правда. Но то, что он увидит в зеркале, его не обрадует. Важно научиться различать полезные жиры и то, что в народе называют "жирным шлаком", а также внимательно следить за количеством потребляемых жиров, не забывая при этом про белки и углеводы. Все хорошо в меру.

Жирные молочные продукты и мясо не только не увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний, но и уменьшают риски инсульта. Кроме того, эти продукты являются хорошим источником многих незаменимых пищевых веществ.