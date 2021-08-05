Что жизненно необходимо вашему мозгу

Кто из нас не мечтает об успехе? В семье, в отношениях? Чтобы не просто мечтать, а реализовывать, добиваться и чувствовать удовлетворение? Уверенность в себе и мотивация играют не просто большую роль в успехе, а можно сказать — определяющую, сообщает Клубер.

Когда вас ничего не вдохновляет, ничего не мотивирует — мозг сразу же «выдаёт» программу, что чем бы ни занимались, что бы ни задумали — ничего не имеет смысла и заранее обречено на провал.

Отсутствие мотивации — вот причина неудач абсолютно во всём.

Важно чувствовать, что при желании — вы можете всё. Вы контролируете любую ситуацию, а не она вас. Вы всему и в любом возрасте можете научиться, приобрести любые навыки, найти выход из самой тупиковой ситуации. Кстати, важно научить этому и детей, и подростков: они должны быть уверены, что всегда могут рассчитывать на поддержку взрослых — в них верят, и так будет всегда.

Ничто так не подпитывает наше позитивное мышление, как общение с друзьями и семьёй. Мозг человека в изоляции буквально погибает. Социальные контакты, эмпатия — вот его «бензин», иначе вы постоянно будете пребывать в состоянии стресса. Шутки и смех с другими людьми, обмен эмоциями, доверительные разговоры о переживаниях, поддержка и сочувствие — очень полезны для мозга.

Сложные углеводы во время завтрака

20% углеводов, которые попадают в организме человека — приходятся на работу мозга. Это также его «бензин», без которого не может полноценно функционировать. Так что употребление сложных углеводов по утрам (их ещё называют медленными, потому что они не усваиваются молниеносно, как, например, сахар) способствует повышению концентрации и улучшает память. Это может быть цельнозерновой хлеб и крупы.

Забота о кишечнике

Говорят, что кишечник — это второй мозг. Вот почему так важно заботиться о микрофлоре кишечника — от этого напрямую зависит работа мозга. Уж так устроен человек — все органы взаимосвязаны, и намного больше, чем можем себе представить.

В этом плане нет ничего лучше, чем диета, богатая продуктами, в состав которых входят пробиотики. Это йогурт, кефир, квашенная капуста, мягкие сыры, а также артишок и цикорий. Не забывайте об этом, когда планируете дневной рацион.

Регулярно балуйте себя

С возрастом количество рецепторов дофамина (гормона радости и удовольствия, как его ещё называют) и чувствительность к нему снижаются. Группа учёных государственного университета Нью-Йорка и Пенсильванского университета во главе с Норой Волков доказали, что после 20 лет у человека в головном мозге каждые 10 лет отмирает около 6% дофаминовых рецепторов. Это приводит к необратимым последствиям: снижается внимание, способность к абстрактному мышлению, появляется депрессия. Кроме того, человек становится более раздражительным и нетерпимым.

Для того, чтобы замедлить возрастное снижение активности дофамина, следует как можно чаще «активизировать» свой мозг маленькими радостями. Сходите в кино, прочитайте хорошую книгу, послушайте любимую мелодию, посидите с друзьями в кафе за чашечкой кофе. Это одновременно приятно и полезно для мозга — он скажет вам за это «спасибо»!