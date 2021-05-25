В какой момент умирающий человек по-настоящему умер

Ученые обнаружили, что классическая «прямая линия» смерти не так проста. Во время процесса умирания сердца некоторых пациентов останавливались и перезапускались, прежде чем остановится навсегда. Этот процесс «перезапуска сердца» был задокументирован у 14 процентов умирающих пациентов, сообщает ПМ.

В какой момент умирающий человек по-настоящему становится мертвым?

В исследование, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, ученые изучили последние моменты жизни более 600 умирающих пациентов в отделениях интенсивной терапии. С разрешения семей пациентов отключили от систем жизнеобеспечения. Это исследование – крупнейшее в своем роде.

Прекращение и возобновление сердечной активности у большинства пациентов длилось в течение нескольких секунд. Однако исследователи отметили случай одного человека, когда не было обнаружено импульсов в течение 4 минут 20 секунд, прежде чем сердечная активность снова вернулась за мгновение до окончательной смерти.

Цель исследования – не в утоление любопытства. Знание о том, когда наступает смерть, поможет ученым разработать новые правила и стандарты в области трансплантации и донорства органов. Результаты нового исследования подтверждают текущий стандарт ожидания не менее 5 минут после остановки сердца, прежде чем определять смерть и переходить к донорству органов.