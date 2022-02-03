Все гораздо проще и приятней: как правильно закаливаться

Как только закаливающие процедуры перестают приносить удовольствие, начинают вызывать неприятные эмоции, возникает страх перед ними — значит всё, пора понижать их интенсивность. Микрострессы полезны для организма, но регулярные излишне сильные стрессы могут стать причиной его истощения, сообщает Doctorpetrik.

Хорошее настроение во время тренировок — еще один обязательный принцип закаливания как оздоровительной методики.

Как правильно закаливаться? Данное видео дает научно обоснованный ответ. Достаточно 30 секунд по душем с температурой 10 градусов, чтобы получить 30% снижение заболеваемости ОРВИ. Если при этом еще и заниматься регулярно физическими упражнениями, то снижение заболеваемости будет целых 56%.

Не надо мучить себя прыжками в прорубь и подвергаться опасности холодового шока. Все гораздо проще и приятней.