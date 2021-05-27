Семь продуктов, которые прекрасно поддерживают молодость

Что нужно есть, какие продукты обязательны в рационе для поддержки молодости – это интересует многих. Тем более тех, кому немного за 35 лет. Мы писали о самых полезных фруктах зимы, они прекрасно поддерживают организм. И вот еще 7 продуктов, которые, по мнению диетологов, продляют молодость, сообщает Сегодня.

№1. Фруктовые смузи

Фруктовые смузи содержат антиоксиданты. Они способны предотвратить повреждение кожи свободными радикалами. Они также являются отличным способом избежать обезвоживания, что само по себе улучшает состояние кожи. Усилит эффект смузи семена конопли, авокадо.

№2. Авокадо

Это феноменальный источник мононенасыщенных жирных кислот, которые могут помочь защитить кожу от преждевременного старения. Жирные кислоты омега-3 (их достаточно в авокадо) уменьшают сухость кожи.

№3. Семена чиа

Еще один чемпион по содержанию жирных кислот омега-3. Семена чиа помогают уменьшить воспаление, а еще – поддерживать влагу в коже, что крайне важно для ее упругости и молодости.

№4. Яйца

Отличный выбор для завтрака. В яйцах содержатся белок и витамин D. Витамин D может защитить кожу от УФ-излучения. Тем более что с возрастом способность нашего организма вырабатывать витамин D снижается, поэтому важно потреблять его с пищей. Чтобы получить бонусные баллы против старения, ешьте яйца в сочетании с овощами: шпинат, капуста или болгарский перец.

Тофу содержит белок, который является одним из строительных блоков клеток кожи, а также изофлавоны сои, которые значительно уменьшают морщины и повышают эластичность кожи. Тофу – хороший источник цинка. Цинк предотвращает повреждение организма свободными радикалами и способствует восстановлению клеток.

№6. Помидоры

В помидорах содержится ликопин, фитохимическое вещество, которое делает этот овощ красным. И это вещество обладает противовоспалительным действием и снижает чувствительность вашей кожи к УФ-излучению. Помидоры также богаты витамином B, который обладает антивозрастными свойствами и может защищать кожу от появления пигментных пятен и способствует восстановлению клеток.

№7. Черника

В чернике достаточно полифенолов, известных защитным действием, предотвращающим ранние признаки старения кожи. Полифенолы могут действовать как солнцезащитный крем, помогая защитить клетки кожи от повреждений УФ-лучами, которые приводят к появлению морщин.

Ирина Маслова