Льняное масло заменяет рыбий жир

Льняное масло — один из самых недооценённых продуктов, к которому нам стоило бы присмотреться повнимательнее, сообщает Infoniac.

Что самое ценное в льняном масле? Скорее всего вы знаете о так называемых незаменимых жирных кислотах. Это те самые вещества, известные под общим названием Омега-3 и Омега-6.

Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию именно альфа-линоленовой кислоты. По сравнению с другими растительными маслами, именно в льняном ее содержится больше всего — около 55%.