Бессоница: почему мы не спим

Суть бессонницы как проблемы, в том, что у человека либо снижается количества сна, либо сильно ухудшается его качество. Или имеется сочетание этих факторов, сообщает b17.ru.

Поскольку сон имеет важнейшую восстановительную функцию, его расстройство приводит к серьезным последствиям: повышенной утомляемости, снижение энергии и иммунитета, депрессии и массе других проблем со здоровьем.

Что же мешает человеку уснуть?

Причинами бессонницы могут быть различные факторы. Подробнее рассмотрим лишь психологическую составляющую вопроса.

Нарушить у человека привычку к здоровому сну способен стресс. При этом сам стресс не является проблемой, проблемой становится его проявление не к месту. Стресс великолепное состояние для проявления активности. Но оно противоположно нужному для засыпания состоянию покоя и расслабленности. Поэтому уснуть в состояние стресса не получится.

Откуда берется стресс, если человек в безопасности?

Если стресс – это реакция на опасность, то откуда же ему взяться, когда человек собирается уснуть? Ведь он лежит в постели в полной физической безопасности.

Суть проблемы в устройстве человеческой психики. В отличие от животных мы способны своими собственными мыслями об опасности (проблемах) вызывать у себя состояние стресса. Так работает наше человеческое мышление. Каждое слово связано у нас с определенным визуальным образом, а образ в свою очередь связан с нашими убеждениями, картиной мира, потребностями и поэтому отзывается в нас психофизиологическими реакциями организма.

В вашей психике есть образ "гамбургера". Этот образ способен вызывать совершенно разные реакции, зависимые от ваших убеждений.

Так, если лежа в постели человек размышляет о проблеме, связанной с опасностью для его ценностей, то перейдет в состояние стресса. Человек входит в замкнутый круг тревоги: тревожные мысли вызывают состояние стресса, а это состояние способствует продолжение тревожных мыслей. В народе это называется ”накручивать себя”.

Чтобы разорвать этот порочный круг и уснуть, человеку нужно перестать думать о проблеме и выйти из состояния тревоги. Для этого на логическом уровне он должен признаться себе, что никак не может решить проблему, думая о ней в кровати. А чтобы успокоить эмоции, необходимо техника перефокусировки внимания с мыслей на что-то другое. Подойдет любая медитационная практика или релаксационная техника.

Но все так просто, только когда нарушение сна было связаны с внешней проблемой. Бывает что расстройство сна связано психологическим расстройством и тогда все в разы сложнее.

Как нарушения сна связаны с психическими проблемами?

После множества неудачных попыток решить проблему с помощью таблеток, активного спорта, массажа и прочего, человек уже относится к бессоннице как неизлечимой болезни. Мол, просто есть такие люди, которые плохо спят.

Но нарушение сна может иметь и чисто психологические корни, если каким-то образом человек в своей голове свяжет плохое засыпание с опасностью. Например, человек пережил паническую атаку, в состоянии, когда был усталым и не выспавшимся. Бессознательно связав эти факты, он теперь боится малейшего нарушения сна, так как оно ассоциируется со страхом возможной панической атакой.

Или, например, из-за низкой самооценки человек считает себя неполноценным и компенсирует эту неполноценность, придумав себе идеальный образ, которым стремится стать. И кроме прочего в этот идеальный образ входит всегда быть - бодрым и энергичным. Тогда будет работать такая цепь ассоциаций: нарушение сна = не быть бодрым и энергичным = неполноценность = опасность. И человек будет впадать в состояние дополнительного стресса при любых проблемах со сном, даже временных.

Как эффективно с этим работать?

Нужна правильная последовательность действий.

На первом этапе необходимо чтобы человек осознал свою психологическую проблему. И как ее последствия связаны с нарушением сна. И только после успешной работы с причиной, на которую конечно нужно время, к человеку снова возвращается контроль над ситуацией и надежда на успех.

После этого, на втором этапе, уже можно переходить к восстановлению непосредственно привычки к здоровому сну. Тут в ход уже идут чисто физиологические уловки, чтобы легче уснуть. Например, увеличение физических нагрузок в течение дня и правильный прием пищи в дневное время.