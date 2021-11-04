Продукты для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает за гормоны, которые необходимы для нормального обмена веществ, сердечно-сосудистой системы и клеточного роста. Для ее правильного функционирования нужно, чтобы в организм поступал йод, цинк, жирные кислоты, сообщает Nord-medical.

Рассмотрим топ продуктов с наибольшим содержанием этих веществ.

Яблоки

Защита щитовидной железы от раковых клеток. Яблоки необходимо употреблять обязательно с кожурой, так как именно в ней наибольшее содержание витамина В17. В семечках содержится до 15% жирного масла и йода, но злоупотреблять ими не стоит, так как высока вероятность отравления.

Хурма

Имеет богатый состав: йод, магний, натрий, железо, витамины А, С, Р. По содержанию железа хурма даже превосходит яблоки. Помимо защиты щитовидной железы - фрукт также очищает кровеносные сосуды. В дневной рацион достаточно включить один плод.

Бананы и абрикосы

Нормальное формирование гормонов напрямую зависит от наличия тирозина. Этой аминокислоты много в бананах и абрикосах. Также она есть в авокадо, киви и инжире. Салат из этих фруктов + 30 г. семечек подсолнечника – и щитовидная железа получит необходимое ей количество тирозина.

Чернослив

При высушивании сливы не теряют полезные свойства и являются богатым источником витаминов, антиоксидантов, кальция, калия, бора, магния и цинка. Регулярное употребление чернослива укрепит иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Следует с осторожностью относиться к черносливу людям, склонным к полноте, так как сухофрукт достаточно калорийный. Также не стоит забывать про слабительный эффект от сушеных слив. Нельзя употреблять чернослив диабетикам – в нем очень много глюкозы.

Орехи

Орехи помогают образованию гормонов щитовидной железы. Они содержат аминокислоты, йод, селен, витамины В, С, Е и растительные антибиотики – фитонциды. Полезнее для щитовидной железы грецкие, бразильские и мускатный орехи. Мускатного ореха добавляют совсем немного, на кончике ножа в различные напитки. Горсть грецких или бразильских орехов следует съедать ежедневно.

Клюква

Содержит антиоксиданты и йод. Для лучшего усвоения этих элементов приготовьте напиток с клюквой без термообработки.

Морская капуста

Морская капуста (она же ламинария) лидер по содержанию йода. Ламинария легко усваивается, низкокалорийна, повышает свертываемость крови и понижает холестерин. Чтобы восполнить суточную норму йода, следует съедать 60 г морской капусты ежедневно.

Брокколи

Неоднозначный продукт. В нём содержится много полезных веществ, снижающих риск развития рака. Но при этом – именно в овощах семейства крестоцветных (брокколи, цветная, белокочанная капусты) присутствуют вещества, которые препятствуют усвоению йода (тиоцианаты). Если у вас нет нарушений функций щитовидной железы, можете смело употреблять брокколи. Но если у вас есть проблемы со щитовидкой- следует полностью исключить из рациона сырые крестоцветные и ограничить приготовленные.

Шпинат

Трава, относящаяся к овощным культурам. Листья шпината содержат множество полезных веществ: углеводы, белки, бета-каротин, насыщенные и ненасыщенные жирные и органические кислоты, витамины А, В, С, К, Е, РР, Н, крахмал, клетчатку, микроэлементы. Любопытно, что при приготовлении витамины в шпинате практически не теряются, поэтому употреблять его можно как в сыром виде, так и в составе различных блюд.

Красная рыба

В красной рыбе содержится много полезных кислот Омега-3. Употреблять продукт следует в небольшом количестве ежедневно и лучше вечером. Одинаково допустима как слабосоленая, так и приготовленная отварная или тушеная рыба. При отсутствии желания или возможности ежедневного употребления данной рыбы — достаточно будет один-два раза в неделю устраивать себе «рыбный» день. Это пойдет на пользу не только щитовидной железе, но и всему организму.