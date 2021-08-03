Мужские качества, которые ценят женщины

Какие качества ценят женщины в мужчинах? Почему одни не имеют успеха, а другие нравятся слабому полу уже на уровне инстинктов, сообщает b17.ru.

Природа позаботилась, чтобы самки выбирали сильных и здоровых самцов. Со развитием общества при выборе спутника женщины стали обращать внимание на внутренний мир. Так сформировались две группы признаков, которые ценят женщины: внешность и черты характера.

﻿ Поговорим о характере.

1. Настойчивость

Справедливо будет сказать, что настойчивость важна не как единичный эпизод, а именно как качество личности! И тогда она проявляется во всех требуемых ситуациях: когда не дали сдачу, когда систематически шумят соседи, на работе с коллегами или начальником, с родителями, с женой или девушкой (пытаясь донести что- то важное о себе, об отношениях, о детях) и пр.

2. Решительность

То качество, когда мужчина может самостоятельно и своевременно принять решение, и упорно реализовывать его. Да, решения принимать не так легко, как хочется. На пути принятия решения может встречаться много разных помех: страхи, переживания, эмоции, отсутствие опыта, борьба внутренних мотивов и др. Так вот, у решительного человека борьба не длится годами и десятилетиями, а занимает непродолжительное время. Страхи есть, но решительный человек не позволит им его остановить. И любой выбор заканчивается принятием решения с его незамедлительной реализацией.

﻿ Да, конечно это сложный выбор. Только мужчине важно уметь принимать даже сложные решения. Кстати, "принимать решения" - тесно связано с умением брать на себя ответственность!

3. Самоуважение.

Какая бы ни была прекрасная девушка - это не повод терять самоуважение. Если она гуляла всю ночь в баре и не брала телефон - это не повод отпаивать её горячим кофе с утра. Если она обзывает при друзьях и унижает тебя, это не повод промолчать. Если она делает что-то неприятное для тебя - то это не повод терпеть.

Это поводы обозначить:" Знаешь, дорогая, я тебя люблю. Но такое отношение к себе я не приму!"

Если тяжело себя уважать, то это повод разобраться в причинах подобного. И проработать это. Иначе велика перспектива страданий и боли. Это качества личности, которые можно в себе взращивать. Всегда легко сказать - я другой, мне "повезло" родиться слабым и т.д. Можно сколько угодно себя оправдывать, а можно работать над собой. Настойчиво, решительно и с уважением...