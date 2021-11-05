Диетолог рассказала, чем можно заменить красное мясо

Красное мясо можно заменить черной фасолью. В ней содержатся важные аминокислоты и клетчатка. Об этом написала диетолог Светлана Фус. Однако она не рекомендует полностью исключать мясо из меню, лучше уменьшить его количество, сообщает Обозреватель.

Фасоль считается самой полезной среди бобовых культур. В еду ее можно добавлять после тепловой обработки. А перед тем как варить, продукт рекомендуется замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Это нужно для того, чтобы снизить количество фитиновой кислоты в составе фасоли, потому что она препятствует усвоению кальция, железа, цинка.

"Красное мясо полезное, так как содержит множество питательных веществ, важных для организма человека. Это и полноценный белок и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Именно мясо – важный источник железа, поэтому убирать его из питания не требуется", – объяснила подробнее эксперт.

Добавим, что слишком часто кушать красное мясо нельзя, иначе повышаются шансы развития рака, диабета и болезней сердца. Всегда можно приготовить так называемый альтернативный стейк – так повара называют блюда, которые приготовлены не из говядины.