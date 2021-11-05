Жарим мясо вкусно и правильно: советы шеф-повара

Любое блюдо требует обязательно правильного приготовления. Особенно если это касается жареного на сковороде или запеченного в духовке мяса. Начнем с того, что мясо нужно правильно выбирать и подготавливать, если, к примеру, вы ждете гостей, сообщает Сегодня.

Ну а чтобы этим самым гостям, да и вам тоже, понравились ваши мясные блюда – нужно знать несколько правил и тонкостей. Вместе с шеф-поваром Иваном Булавиным узнаем их.

Что важно знать перед тем, как жарить мясо?

Перед тем, как жарить, маринуем. Это придаст мясу особый вкус и нежность. Мясо нужно достать из упаковки, промыть под холодной проточной водой, обсушить бумажным полотенцем и смазать растительным маслом. Добавить пряности (тимьян, розмарин, чеснок). Оставить на 15-20 минут при комнатной температуре. Солим и перчим мясо перед подачей на стол.

Самые удачные специи для говядины, свинины, курицы

Говядина: перец, кориандр, можжевельник, чили пудра.

Птица: паприка, перец, кунжутное масло, тархун, карри.

Свинина: лук, чеснок, зира, кориандр, мускатный орех.

Как правильно жарить мясо?

Телятина (стейк): правила приготовления

Мясо нужно достать из упаковки, промыть под холодной проточной водой, обсушить бумажным полотенцем и смазать растительным маслом. Оставить на 15-20 минут в комнатной температуре. В сковороде разогреть кусочек топленого масла до первого дымка. Аккуратно положить стейк и обжаривать его 3-5 минут (в зависимости от желаемой прожарки), переворачивая каждые 15 секунд. Переложить стейк на бумажное полотенце и дать ему отдохнуть 5 минут. После нарезать, посолить, поперчить и подавать.

Важно! Если кусок мяса большой, после приготовления его нужно завернуть в фольгу на 5 минут с кусочком сливочного масла и веточкой тимьяна.

Курица (бедро): правила приготовления

﻿ Куриное бедро очищаем от кости и хрящей. Отбиваем под пленкой со стороны мяса, солим и перчим (специи по желанию). В сковороде разогреть кусочек топленого масла до первого дымка и обжариваем бедро со стороны кожи до золотистой корочки, после переворачиваем и жарим 2 минуты. Вливаем 30 мл бульона, накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем на 5 минут.



Свинина: правила приготовления

В отличие от говядины и телятины, мясо свинины должно быть прожарено до конца – это крайне важно. Если свинина порезана небольшими кусочками, то не нужно заполнять ею всю сковороду. Иначе одни кусочки пережарятся, другие – наоборот – будут готовыми не до конца.

Это мясо, которое больше остальных видов нуждается в мариновании. Для этого подходят корнеплоды с агрессивными свойствами, к примеру: лук, имбирь, чеснок.

Если нужно пожарить свиные отбивные

Отбивную следует хорошенько отбить под пленкой, замариновать, в данном случае можно использовать соль заранее (в маринад). Жарить желательно в щедром количестве топленого масла до готовности, чтобы при разрезе мяса не было красного сока. Свинину нужно есть сразу, поскольку она очень быстро сохнет.

Как красиво подрумянить мясо?

На среднем огне разогреть топленое масло, чтобы дно сковороды было равномерно покрыто. Дождаться первого дымка и жарить до получения золотистой корочки.

Если планируете пожарить или приготовить свиные ребра – их тоже желательно замариновать в специях (тимьян, чеснок, черный перец) и растительное масле.

Степень прожарки

Здесь тоже есть свои правила. Полупрожаренными бывают блюда из дичи, баранины, говядины. Блюда из птицы и свинины и других видов мяса всегда жарят и тушат до полной готовности.

Ирина Маслова