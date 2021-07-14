Магний для здоровья мужчин

Магний — это второй по концентрации минерал в клетках организма. Он необходим для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем, а так же для работы мышц. Магний обеспечивает поддержание нормального уровня сахара в крови, влияет на давление и помогает выводить холестерин, сообщает Fitseven.

Как именно магний действует на мужской организм (особенно, на уровень тестостерона) и каковы показания для его применения? Действительно ли этот минерал помогает против стресса, мигрени, судорог и выпадения волос?

Важность магния для мужчин

Магний — ключевой минерал для правильной работы организма мужчины. Он оптимизирует процессы использования глюкозы, активирует образование белков, регулирует процессы в центральной нервной системе и в мозге. Также этот электролит важен для высвобождения энергии при физических тренировках.

Особую важность имеет влияние магния на уровень тестостерона (фактически он повышает его биодоступность). Хронический дефицит этого минерала связан с низким уровнем половых гормонов у мужчин — другими словами, проблемы с эрекцией могут быть связаны с нехваткой магния в рационе.

С возрастом потребность в магнии растет — точнее говоря, снижается уровень его усвоения. При наличии хронических патологий (включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и алкоголизм) мужчинам необходимо следить за употреблением достаточного количества магния с пищей.

Для чего нужен магний:

важен на всех этапах синтеза белка

регулирует функции нервной системы

необходим для работы мышц (включая мышцы сердца)

способствует выведению холестерина

Суточные нормы

Дневная потребность мужчин в магнии составляет 400-450 мг (для женщин цифра ниже — 300 мг). Отметим, что норма минерала повышается при занятиях спортом — как силовыми тренировками, так и кардио. Кроме этого, употребление алкоголя ускоряет выведение магния из организма.

Симптомы дефицита магния — спазмы и судороги в мышцах, повышенное давление, частое сердцебиение, головные боли, проблемы со сном, быстрая утомляемость и склонность к депрессиям. Важно и то, что недостаток магния приводит к проблемам с выработкой витамина Д и может снижать тестостерон.

Недостаточное употребление минерала связано с гипертонией, атеросклерозом, диабетом, инфарктом миокарда и инсультом головного мозга. Другими словами, магний действительно способен помогать против бессонницы, стресса, судорог и прочих проявлений симптомов дефицита.

Влияние на организм

Начиная с 35 лет уровень тестостерона у мужчин (а также способность тканей усваивать свободный тестостерон) снижается примерно на 1-2% в год. Это снижение, в свою очередь, приводит как к потере мышечной массы, так и оказывает негативное влияние на либидо и потенцию.

Магний, селен и цинк — наиболее важные минералы для поддержания здорового уровня тестостерона у мужчин. Чем старше становится мужчина, тем сильнее нехватка этих нутриентов влияет на целый ряд параметров организма — особенно, при низком уровне физической активности и наличии депрессии.

Магний и тестостерон

Исследования говорят о том, что повышенное давление, сахарный диабет и ряд других заболеваний негативно сказываются на способности тела использовать магний — одновременно с этим увеличивая потребность в минерале. По сути, это наносит двойной удар по здоровью.

В свою очередь, нехватка магния провоцирует как нарушения работы мышц, так и сердечно-сосудистой системы — включая половые органы. Учитывая влияние на уровень тестостерона, хронический дефицит магния может приводить к эректильной дисфункции (особенно, у мужчин старшего возраста).

Магний в продуктах

Дефицит магния в питании — проблема, о которой говорят начиная с 1950-х годов. В 1995 году Всемирная Организация Здравоохранения признала недостаток магния важным риском для здоровья мужчин, озвучив, что с начала 20 века употребление минерала упало более, чем в два раза — с 500 мг в день до 175-225 мг.

Считается, что не более 25% населения ежедневно получает необходимое количество минерала с повседневным рационом. Типичная диета, содержащая мясо, картофель и пшеничные продукты (хлеб, макароны, выпечка) не обеспечивает покрытие дневной нормы.

Продуктами, богатыми магнием, прежде всего являются различные орехи и семена, псевдозлаковые культуры (включая гречку и киноа), бурый рис, а также шоколад и авокадо. Кроме этого, магний доступен и в виде безрецептурных препаратов.

Магний — ключевой микроэлемент для поддержания оптимального здоровья организма мужчины. Последствия нехватки включают снижение уровня тестостерона — тогда как лишь четверть населения получает дневную норму магния с питанием.