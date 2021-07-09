Простые упражнения Бубновского для лечения гипертонии

Гипертония занимает первое место среди причин смертности в любом возрасте. При этом гипертония молодеет, сообщает Бубновский.

Как не войти в группу риска, как предупредить или избавиться от повышенного артериального давления? Как быстро снизить давление в домашних условиях без лекарств?

Профессор, доктор медицинских наук, автор методики современной кинезитерапии Сергей Бубновский давно выявил связь между физическими упражнениями и снижением артериального давления. Упражнения эти легко можно выполнять в домашних условиях регулярно, утром, днем и вечером. Для этого следует лишь подойти к скамье, к стулу или к стене. Внимательно смотрите видео.