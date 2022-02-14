Необыкновенный кофе на День святого Валентина

Романтический ужин и вкуснейшая еда во время празднования Дня всех влюбленных – дело святое. Ну и какой праздник без завтрака в постель. Безусловно, его хотелось бы получать не только в честь Дня святого Валентина, пишет Ирина Маслова, Сегодня.

Рецепт кофе с шоколадом и зефиром.

Время приготовления - 10 минут

Ингредиенты:

  • 250 мл кофе;
  • 50 мл подогретых сливок или молока;
  • 2 ст. л. кипятка;
  • 25 г черного шоколада;
  • сахар и корица.

Для подачи:

  • маршмэллоу;
  • кондитерская посыпка в виде сердечек.
Кофе с шоколадом и зефиром

Способ приготовления:

  • Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
  • Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
  • Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
  • Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.
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