Необыкновенный кофе на День святого Валентина
Романтический ужин и вкуснейшая еда во время празднования Дня всех влюбленных – дело святое. Ну и какой праздник без завтрака в постель. Безусловно, его хотелось бы получать не только в честь Дня святого Валентина, пишет Ирина Маслова, Сегодня.
Рецепт кофе с шоколадом и зефиром.
Время приготовления - 10 минут
Ингредиенты:
- 250 мл кофе;
- 50 мл подогретых сливок или молока;
- 2 ст. л. кипятка;
- 25 г черного шоколада;
- сахар и корица.
Для подачи:
- маршмэллоу;
- кондитерская посыпка в виде сердечек.
Способ приготовления:
- Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
- Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком.
- Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
- Украсить зефирками и сахарными сердечками. Подавать напиток горячим.