Необыкновенный кофе на День святого Валентина

Романтический ужин и вкуснейшая еда во время празднования Дня всех влюбленных – дело святое. Ну и какой праздник без завтрака в постель. Безусловно, его хотелось бы получать не только в честь Дня святого Валентина, пишет Ирина Маслова, Сегодня.

Рецепт кофе с шоколадом и зефиром.

Время приготовления - 10 минут

Ингредиенты:

250 мл кофе;

50 мл подогретых сливок или молока;

2 ст. л. кипятка;

25 г черного шоколада;

сахар и корица.

Для подачи:

маршмэллоу;

кондитерская посыпка в виде сердечек.

Способ приготовления: