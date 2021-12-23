Гипертония: два простых упражнения доктора Бубновского

Гипертония занимает первое место среди причин смертности в любом возрасте. При этом гипертония молодеет! Как не войти в группу риска, как предупредить или избавиться от повышенного артериального давления? Как быстро снизить давление в домашних условиях без лекарств, сообщает Бубновский.

Профессор, доктор медицинских наук, автор методики современной кинезитерапии Сергей Бубновский давно выявил связь между физическими упражнениями и снижением артериального давления. Данное видео показывает 2 простых упражнения, которого легко можно выполнять в домашних условиях.