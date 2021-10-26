Врач, рассказал как «потушить» изжогу

Вчера стол ломился от всевозможных угощений и напитков, а сегодня вы чувствуете себя огнедышащим драконом? Давайте разберемся, что такое изжога и как с ней справиться, сообщает Stolichki.

Изжогой называют ощущение дискомфорта и специфического жжения в верхней части живота или за грудиной. Оно возникает в результате кислотного рефлюкса - заброса желудочного сока в пищевод. Содержащаяся в нем соляная кислота раздражает слизистую, вызывая неприятные ощущения, которые могут сопровождаться кислым привкусом во рту или отрыжкой.

Причины изжоги

Игнорировать изжогу нельзя. Причиной ее возникновения может быть нарушение моторики органов ЖКТ, слишком чувствительная слизистая пищевода, повышенная кислотность желудочного сока и др. Изжога может свидетельствовать о развитии серьезного заболевания органов пищеварения, поэтому, если вы испытываете постоянное или очень сильное жжение обязательно обратитесь к врачу.

Профилактика изжоги

Как и любую другую проблему, изжогу проще предотвратить, чем бороться с ней. Чтобы забыть о неприятных ощущениях, нужно придерживаться таких правил:

1. Не переедать и не есть на ночь. Да, в праздники такой совет кажется невозможным, но если изжога преследует вас, то все же стоит попробовать. Лучше всего перейти на дробное питание – 5-6 раз в день небольшими порциями. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна.

2. Сократить потребление некоторых продуктов. Здоровье должно быть всегда на первом месте! Появление изжоги провоцируют сладости, сдоба, некоторые сорта черного хлеба, очень жирные или острые блюда, концентрированные бульоны, томаты, кислые фрукты, шоколад, мороженое, крепкий чай или кофе, алкоголь. Диетологи советуют вести дневник питания, чтобы определить индивидуальный набор продуктов, вызывающих изжогу.

3. Отказаться от курения. Никотин расслабляет мускулатуру пищевода, поэтому у курильщиков больше шансов заработать изжогу.

4. Не носить тесную одежду. Тугой пояс или ремень, сдавливающий желудок, может спровоцировать выброс соляной кислоты в пищевод.

5. Не заниматься спортом после еды. При выполнении некоторых упражнений на брюшную полость оказывается сильное давление. Также к появлению изжоги могут привести интенсивные подъемы ног в положении лежа на спине. Чтобы избежать этого, нужно выдержать после еды не менее 3 часов.

Помощь при изжоге

Если жжение часто беспокоит вас, то врач может посоветовать прием специализированных препаратов. Наиболее часто рекомендуются лекарства следующих групп:

Антациды. Такие лекарства содержат соли кальция, магния, алюминия, которые вступают в реакцию с соляной кислотой и нейтрализуют ее, возвращая хорошее самочувствие.

Альгинаты. Эти препараты образуют на поверхности желудочного сока барьер, не позволяющий кислоте попадать в пищевод.

Антисекреторные препараты. Понижают секрецию соляной кислоты в желудке.

Прокинетики. Лекарства этой группы нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и способствуют продвижению пищи.

Обращаем внимание, что у препаратов имеются противопоказания. Все лекарства назначаются врачом индивидуально!

Для профилактики изжоги рекомендуется употреблять овсяную кашу, кисель – такая еда обволакивает стенки пищевода, защищая их от кислоты. Также для уменьшения кислотности хорошо помогают зеленные некислые овощи и травяные чаи (настой ромашки, подорожника).