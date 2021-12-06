Какие натуральные добавки полезны в чае

В отличие от ароматизированного чая, в котором зачастую используются идентичные натуральным ароматизаторы, чай с натуральными добавками не только вкусный, но и полезный, особенно зимой, когда не хватает витаминов, сообщает Росконтроль.

Чай с травами

Осторожнее следует быть со специями, корнем имбиря, гвоздикой, зверобоем, орегано, базиликом, лавандой – они богаты эфирными маслами, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

Лимон и другие цитрусовые

Традиция добавлять лимон к чаю давняя. На разбитых российских дорогах путешественников сильно укачивало. Чтобы снять тошноту, в трактирах на станциях им подавали кислые ломтики лимона к чаю. Отсюда пошло это сочетание, получившее название «русский чай». Цитрусовые – сочные фрукты, почти все они в виде долек или в виде кусочков свежей или сушеной цедры придадут чаю приятный вкус и аромат. Сладких цитрусовых – апельсина, мандарина можно класть побольше, кислых и горьких – бергамота, лимона, лайма, грейпфрута – поменьше. Если используете цедру цитрусовых – можно взять воду горячее и настоять чай подольше – 5-7 минут, если свежие фрукты – 4-6 минут.

Бергамот – это цитрус, гибрид цитрона и горького апельсина, название получил от города Бергамо в Италии. Чай, ароматизированный натуральным маслом бергамота, лучше заваривать свежевскипяченой, но не кипящей водой. Слишком горячая вода разрушает нежные ароматические вещества бергамота. Молоко не сочетается с чаем с бергамотом, в качестве подсластителя подойдет тростниковый сахар, мед. Мед можно добавить в напиток, охлажденный до 40 градусов, при более высокой температуре полезные свойства меда исчезают.

Что можно еще добавить в чай

Сейчас можно найти множество рецептов чая с добавками. В чай можно положить все, что заваривается, что отдает в настой свой вкус и аромат. Компании изощряются в изобретении все новых и новых сочетаний. Основное правило приготовления: сухие ингредиенты размельчите до размеров чаинок и заварите одновременно с чаем. Сочные ингредиенты кладут в готовый слегка охлажденный чайный настой – в таком случае сохранятся витамины или можно заварить их также вместе с чаем- для более полного вкуса.

Это могут быть:

цукаты ананаса, манго или папайи,

кусочки сушеного яблока или груши,

сушеные ягоды клубники, малины, черники и другие

гибискус

кожура шиповника

целые специи или кусочки

цедра цитрусовых

лепестки и бутоны цветов

лимонная трава и другие травы и т.п.

Чай с ягодами и фруктами

Цельные сушеные ягоды шиповника или сушеные скорлупки можно слегка измельчить (до четвертинок), заварить горячей водой и настоять в термосе, либо измельчить и смешать с черным чаем и заварить так же. Очень вкусный чай получается со свежей клубникой, ягоды которой можно раздавить в свежезаваренный черный чай. Вообще в чай можно положить практически любые лесные или садовые, свежие, мороженые или сушеные ягоды. Ягоды лучше слегка размять, чтобы они отдали сок в настой. Калина, рябина и другие горькие ягоды не очень хорошо сочетаются с чаем. А вот яблоко, и свежее и сушеное яблоко вкусно в чае, но свежее яблоко нужно очистить от шкурки и измельчить.

Чай с добавками – это бесконечное поле для эксперимента. Поэтому покупайте в магазине ингредиенты и чай отдельно и составлять смеси самостоятельно!