Способы, как пережить морозную зиму без депрессии

Многие люди ненавидят зиму и с нетерпением ждут наступления теплых дней. Но есть способы, которые помогут пережить холода и научиться получать от зимы огромное удовольствие! Выбирайте подходящий метод борьбы с хандрой, и ваше настроение непременно улучшится, сообщает Креатив.

Создайте маленькое лето

Если вы не знаете, как пережить зиму и дождаться лета, устройте маленькое лето у себя в комноте! Вам помогут комнатные растения, сувениры, привезенные с моря, и любые вещи, которые греют вашу душу! Устраивайтесь поудобнее, включайте вашу любимую музыку, ассоциирующуюся с летом, и вы заметите, что вам стало значительно проще воспринимать морозную зиму без депрессии!

Научитесь чему-то новому

Зима — лучшее время, чтобы научиться чему-то новому. И холода не должны становиться преградой. Ведь вас не тянет на улицу и вы много времени проводите в квартире. К вашим услугам многочисленные мастер-классы и курсы в Интернете. Выбирайте занятие, которое вам по душе, закупайте необходимые материалы и начинайте совершенствовать ваши навыки! Если новое хобби увлечет вас по-настоящему, вы даже не заметите, как закончатся холода. Возможно новые навыки помогут увеличить ваш доход или новых друзей.

Сделайте дом ярче, чтобы пережить долгую зиму

Психологи считают, что зиму значительно сложнее пережить, если вокруг вас темные, тусклые краски. Сделайте ваш дом ярче. Купите необычные пледы и подушки, покрасьте стену в оранжевый или желтый свет, повесьте занавески, которые ассоциируются с летними красками… Фантазировать можно бесконечно! Главное — чтобы интерьер радовал вас и заряжал бодростью.

Создайте доску желаний

Когда, как не долгими зимними вечерами, размышлять о своем будущем? Попробуйте создать доску желаний, на которой будут отражаться ваши цели и мечты. Повесьте доску на видном месте вашего дома, чтобы всегда помнить, чего вы хотите добиться. Доска будет заряжать вас энергией для новых свершений и вы быстро достигнете желаемого! Такое занятие поможет настроиться на положительные мысли, но и поставить цели на ближайший год.

Поиграйте в настольные игры с близкими

Летом мы проводим много времени на воздухе. Зимой же предпочитаем сидеть дома. Чтобы посиделки стали веселее, купите несколько настольных игр. Это могут быть простые игры или сложные квесты, в которых придется хорошенько поломать голову. Создавайте подходящую атмосферу, включайте музыку, соответствующую сюжету игры (или вашему настрою) и вскоре вы поймете, что просто не можете оторваться от игрового процесса!

Устройте пижамную вечеринку морозным вечером

Зима — отличное время для уютных пижамных вечеринок. Пригласите старых друзей к себе с ночевкой. Чем можно заняться? Чем угодно: вести задушевные разговоры на кухне, играть в уже упомянутые выше настольные игры, петь в караоке (конечно, стараясь при этом не мешать соседям). Можно посмотреть любимые фильмы, устроив ночь ужасов или романтических комедий. Конечно, нельзя забывать об угощениях. Предложите гостям какао с маршмеллоу и имбирное печенье! Вам наверняка захочется повторить такую вечеринку в будущем.

На время вернитесь в детство!

Нет лучшего способа избавиться от депрессии и поднять настроение, чем побаловать своего внутреннего ребенка. Забудьте о серьезности и ответственности хотя бы на один вечер! Покатайтесь с горки, слепите снеговика, купите себе самое вкусное пирожное, которое найдется в ближайшей пекарне! Порадуйте себя, подарите себе один день без ограничений и попыток казаться взрослым. И от плохого настроения не останется и следа. Дети верят в сказки. И ваш внутренний ребенок научит верить в сказки того взрослого, которым вы стали. А то, во что мы верим, обязательно сбывается!

Зима — не время скучать. Выбирайте занятие по душе и постарайтесь получить от холодного времени года максимум удовольствия!