Бег зимой на морозе: вред или польза

Мало что ещё так близко ассоциируется со здоровым образом жизни, как регулярная пробежка. Жизнерадостный, исполненный силы и энергии человек на утренней пробежке в лучах рассвета — этот визуальный образ уже даже стал символом жизненного успеха, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Но всегда ли полезна пробежка? И стоит ли бегать в морозную погоду? Зимний воздух при отрицательных температурах приобретает одну особенность, о которой не все знают. Морозный воздух — это сухой воздух. А значит, наше тело не только тратит больше энергии на поддержание тепла, но ещё и теряет много влаги. И самая интенсивная нагрузка приходится на дыхательную систему. Статистика по состоянию здоровья профессиональных спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, часто неутешительная. В зрелом возрасте у многих развиваются хронические заболевания дыхательной системы. В данном видеоролике вас ждет полная информация о беге зимой на морозе.