Невролог рассказала, на каких стульях нельзя сидеть

Почти каждый человек в течение жизни сталкивается с болью в спине. В 2% случаев это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Но большинство приступов боли в пояснице стихают в течение нескольких дней или недель даже без лечения, сообщает Сегодня.

Чаще всего боли в спине возникают из-за длительного пребывания в сидячем положении, неправильной позе и отсутствие физических нагрузок.

Невролог Елена Шутка дала медицинские советы, как избавиться от боли в спине.

По словам невролога, главной причиной боли в спине сейчас действительно является неправильное сидение за рабочим столом. Поэтому эксперт советует обустроить свое рабочее место так, чтобы вам там было удобно: ноги должны ровно стоять на полу, спина ровная, нельзя ложиться на стол или облокачиваться на одну ручку, не используйте полулежащее положение стульев, у которых можно регулировать спинку.

По словам Елены Шутки, у стула должны быть правильно по высоте отрегулированы ручки, а спинка стула должна просто поддерживать вашу спину в ровном положении, а не лежащем. Наша правильная осанка является противодействием боли.

На протяжении рабочего дня старайтесь каждый час вставать из-за стола, чтобы пройтись немного, а еще лучше – сделать несколько упражнений, которые направлены на разгибание, потому что большую часть дня мы делаем все в состоянии сгибания.

Чтобы не болела спина, необходимо еще и придерживаться питьевого режима, говорит невролог. Оптимально, если вы будете в течение дня выпивать 1,5-2 литра воды. Также правильный сон и питание способны помочь вам избежать боли в спине.