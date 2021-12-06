Синдромом компьютерного зрения: как снизить нагрузку на глаза

Усталость глаз является настоящим бичом современного мира. Скорее всего, и вы проводите немалую часть дня, смотря на экраны различных электронных устройств – вашего компьютера, смартфона, телевизора и так далее. Когда вы смотрите на экраны практически без перерыва, это рано или поздно приводит к перенапряжению глаз, сообщает Клубер.

Но правило 20-20-20 может помочь вам с этим.

Что же такое «правило 20-20-20»?

Если из-за своей работы вам вынужденно приходится много времени смотреть в экран компьютера, то весьма вероятно, ваш окулист уже говорил вам об этом правиле. На самом деле оно очень простое – на каждые 20 минут, проведенные за экраном компьютера, вам нужно посмотреть на что-то, находящееся от вас на расстоянии 20 футов (около 6 метров), на протяжении 20 секунд.

Как определить, что какой-то предмет находится на расстоянии 20 футов от вас?

Если под рукой у вас нет рулетки, вряд ли вы сможете точно отмерить 20 футов. Но на самом деле в этом деле вам вовсе не нужна предельная точность. Просто сфокусируйте зрение на чем-то, расположенном вдалеке от вас. К примеру, вы можете подойти к окну и взглянуть на дерево или дом, расположенные на другой стороне улицы.

Если вы работаете в замкнутом пространстве, выйдите на улицу или в помещение побольше, чтобы вы могли расслабить глаза.

Почему именно 20 секунд?

На то, чтобы ваши глаза полностью расслабились, нужно около 20 секунд. Пока вы даете глазам отдохнуть и расслабиться, налейте стакан воды, чтобы восполнить запасы жидкости в организме. Если в вашем организме не будет недостатка воды, это благотворно скажется, в том числе, и на вашем зрении.

А если есть возможность заварить и выпить кружку зеленого чая, это поможет вам еще больше. В зеленом чае находится большое количество антиоксидантов-катехинов, способствующих усилению слезоотделения и лучшей смазке глаз, предотвращая микротравмы и раздражение глазного яблока.

Почему вам нужно напоминать себе делать это каждые 20 минут?

Скорее всего, вы смотрите на экраны не просто так – когда вы это делаете, вы увлечены чтением или работой. Поэтому вам стоит поставить на телефон или компьютер будильник, который будет напоминать каждые 20 минут о том, что вам нужно сделать перерыв.

А что по этому поводу говорят ученые?

Американская академия офтальмологии отмечает, что постоянная и продолжительная работа с экранами цифровых устройств вовсе не обязательно негативно сказывается на вашем зрении. Однако оно все же способно вызвать чувство напряженности в области глаз и прочие неприятные симптомы.

В обычных условиях люди моргают примерно 15 раз за минуту. Когда же мы смотрим на компьютерный экран или экран смартфона, это число сокращается вдвое. Это может привести к сухости, раздраженности и усталости глаз.

Напряженность глаз, вызванная экранами электронных устройств, имеет вполне официальное имя. Она называется «синдромом компьютерного зрения» (СКЗ). В исследовании, опубликованном Непальским журналом офтальмологии, ученые исследовали воздействие продолжительного использования компьютера на зрение студентов университета в Малайзии. Выяснилось, что почти 90% из участвовавших в исследовании 795 студентов начинали жаловаться на симптомы СКЗ всего после двух часов непрерывного использования компьютера.

Однако то же исследование доказало, что частые перерывы, во время которых студенты смотрели на отдаленные предметы, существенно ослабляли эти симптомы. Другими словами, правило 20-20-20 действительно работает.

Хотя многие врачи считают, что правило 20-20-20 является лучшей линией обороны от СКЗ, ученые указывают на то, что любой перерыв, сделанный во время монотонной работы с компьютером или другими электронными устройствами, способен пойти нам на пользу. Также они объясняют, что дети, как правило, реже обращают внимание на симптомы СКЗ, чем взрослые. Именно поэтому взрослым следует тщательно отмерять и дозировать время, проводимое детьми за экранами электронных устройств.

Что является основными симптомами перенапряжения глаз?

Основными симптомами этого состояния является ощущение сухости или жжения в области глаз, а также зудящие веки. Прочие симптомы включают:

обильное слезоотделение;

размытое зрение;

двоящиеся объекты;

головная боль;

напряженность в шее, плечах или спине;

чувствительность к свету;

проблемы с концентрацией;

«слипающиеся» глаза.

Хотя, скорее всего, подобные симптомы указывают всего лишь на то, что вы перенапряглись при работе за компьютером, если они не проходят после длительного отдыха, о них стоит сообщить вашему лечащему врачу.

Как еще можно предотвратить возникновение СКЗ?

Хотите уменьшить воздействие компьютерных экранов на ваши глаза? Тогда старайтесь во время работы всегда следовать этим советам.