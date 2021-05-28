Почему лицо стареет во время похудения: данные ученых

Исследователи из Медицинского колледжа Висконсина, проведя ряд исследований, смогли установить, что снижение веса в первую очередь отражается на лице человека, делая его более старым. Многие люди в борьбе с избыточным весом рискуют получить такой побочный эффект, как "диетическое лицо, сообщает UkrMedia.

Эксперты решили выяснить причину такого последствия и провели научный эксперимент с участием 19 добровольцев, решивших сбросить лишний вес. Использовав для своей работы данные компьютерного томографа, с помощью которого было проведено КТ головы участников эксперимента, ученые выяснили закономерность между похудением и ускорением старения лица. У участников эксперимента были отмечены появление впалых щек, глаз и обвисания подбородока.

"По нашим данным, жир является поддерживающим каркасом для лица. Потеря жировой прослойки в глубоком подкожном слое на лице, лишает поддержки кожи так же и жира, расположенного в верхнем слое кожи, сопровождающееся углублением носогубной складки. Потеря жира в области щек приводит к их провисание, делая их "впалыми". Челюсть слегка опускается, изменяя четкость линии подбородка. Потеря тонкого жирового слоя вокруг глаз делает их более блеклыми и впалыми ", - сообщил Аарон Морган, автор проекта.

По данным ученых, потеря и без того малого количества жира в верхней части лица во время похудения и становится причиной появления состаренного лица. Это же объясняет и изменение очертаний лица у людей с возрастом.

"Появление морщин и других возрастных изменений на лице у первую очередь связано с потерей жира во всех слоях кожи, ускоряет старение лица", - добавили эксперты.

Для того, чтобы не допустить или хотя бы замедлить развитие таких изменений, исследователи рекомендуют избегать экстремального похудения, а так же обогатить свой рацион продуктами, богатыми содержанием омега-3 жирными кислотами, фруктами и овощами.