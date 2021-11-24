Врач рассказал, как питанием снизить уровень холестерина

Когда уровень плохого холестерина повышен, мы рискуем получить ряд сердечно-сосудистых заболеваний. Главная причина накопления плохого холестерина – неправильное питание. Для того, чтобы чувствовать себя нормально и своими же руками не портить свое здоровье, нужно знать 5 простых правил, сообщает Сегодня.

Несколько из них – это отказаться от трансжиров, которых много в фастфуде, второе – включить в свой рацион клетчатку, которая содержится во многих продуктах, и не забывать о физических упражнениях. Нутрициолог Яна Легеза рассказала обо всем подробно.

Правило №1. Сократите количество сахара

Не пейте газированные напитки, сладкий чай. Исключите рафинированные углеводы. Это печенье, пирожные, сладкие хлопья и конфеты. В преддверии Дня святого Валентина это очень актуально, так как в этот праздник принято дарить сладости и есть их.

Правило №2. Сократите количество трансжиров

Трансжиры – самые опасные жиры для организма. Так как они создаются в результате промышленного процесса введения водорода в растительные масла для придания им твердости. Очень много трансжиров в маргарине, печенье, выпечке.

Правило №3. Замените насыщенные жиры полезными жирами

Потребление большого количества насыщенных жиров, которые обычно содержатся в продуктах животного происхождения, может повысить уровень холестерина, как хорошего, так и плохого. Включите в свой рацион оливковое масло, орехи, семена, авокадо, фрукты и овощи.

Правило №4. Ешьте больше клетчатки

Вы слышали об этом много раз: пищевые волокна снижают уровень холестерина. Клетчатка напрямую снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Получить клетчатку можно из овсянки, бобов, ячменя, брюссельской капусты, семян льна, яблок и груш.

Правило №5. Больше физических упражнений

30 минут аэробных упражнений или 1 час спокойной физической нагрузки трижды в неделю увеличивают частоту сердечных сокращений, способных снизить уровень плохого холестерина и повысить полезный уровень.

Ирина Маслова