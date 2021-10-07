Что происходит с организмом, если часто есть семечки

Семечки - один из самых популярных снеков в нашей стране. Пакетик семечек поможет поддержать беседу, развлечь гостей, сопровождает просмотр фильма. Но любое лакомство хорошо в меру, в том числе и семена подсолнечника, сообщает UkrMedia.

Врачи-диетологи напоминают о калорийности этого лакомства: в 100 граммах семечек содержится более 600 калорий!

Добровольцы из контрольной группы, которая принимала участие в эксперименте в Лондонской диетологической клинике в 2016 году, потребляли ежедневно в течение двух недель по 300 граммов семечек, дополняя ими рацион в 1500 калорий. В результате средняя прибавка веса в этой группе составила за 14 дней 1200 граммов, учитывая, что за достаточной двигательной активностью испытуемых тщательно следили исследователи. Объяснение простое: если организм не может использовать полученные им калории, он сохраняет их в виде жира. Потребность в калориях зависит от нескольких факторов, включая пол, возраст и уровень активности. В среднем, это от 1500 до 2000 калорий. И здесь семечки могут нанести неприятный удар по состоянию всех систем организма.

Джоди Бреверман в результате ряда исследований Американской кардиологической ассоциации рассказал, что злоупотребление семечками (ежедневно более 100 граммов) может вызвать избыток натрия в организме, что влечет за собой, кроме лишнего веса, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы сердца, панкреатит, язву желудка и другие серьезные неприятности со здоровьем. Семечки также служат источником насыщенных жирных кислот, а их избыток, в свою очередь, грозит привести к скачку уровня нездорового липопротеина низкой плотности или холестерина.

Ученые из Медицинского центра Университета Вашингтона приравнивают полстакана семечек по калорийности к стограммовой плитке шоколада, а целый стакан - к большой порции свиного шашлыка. Еще одна угроза для человека таится в способности шелухи семян подсолнечника абсорбировать тяжелые металлы, в частности кадмий, из почвы и воздуха, куда эти ядовитые вещества попадают из воздуха, наполненного выхлопными газами и отходами промышленных предприятий. Ежедневное пополнение такими ядами всех систем нашего организма может за пару лет подорвать здоровье даже физически крепкого человека - в этом случае стакан отравленных семечек можно приравнять к пачке сигарет.

У заядлых любителей семечек неизбежно портятся зубы - шелуха наносит вред зубной эмали, если вы привыкли грызть неочищенные семечки. И в результате вы гарантированно получите кариес. Певцы и артисты, которые заботятся о своих голосовых связках, не употребляют семечки даже в минимальных количествах: считается, что семена подсолнечника очень вредят голосовым связкам. Под сомнение поставлено (но не опровергнуто окончательно) мнение некоторых врачей, что семечки могут стать причиной воспаления аппендикса.

Между тем, богатые здоровыми жирами, семена подсолнечника могут быть здоровым дополнением к рациону, являясь хорошим источником клетчатки, белка, железа, витамина Е и нескольких витаминов группы В. Семена подсолнечника являются богатым источником здоровых моно - и полиненасыщенных жиров, которые улучшают здоровье сердца. Но лучше употреблять их не чаще двух раз в неделю и не более 100-150 граммов.