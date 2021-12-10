Онемение и покалывание в руках, ногах и пальцах: 12 основных причин

У всех нас иногда встречаются следующие явления: немеют руки или ноги, онемение пальцев рук или ног. Например, во время сна, когда мы спим или сидим в неудобном положении, в котором пережимается нерв, конечность теряет чувствительность. Но достаточно сменить позу, подвигаться, и всё проходит.

Синдром запястного канала или туннельный синдром развивается у водителей, строителей, пианистов, но чаще всего у людей, подолгу работающих за компьютером. Это связано с напряжением кистей рук в согнутом положении. Когда человек по несколько часов в день работает с согнутыми кистями, это травмирует ткани запястного канала, и со временем приводит к туннельному синдрому.

Однако бывают случаи, когда пальцы, руки или ноги немеют без видимых причин. В данном видео вас ждет полная информация по каким причинам чаще всего немеют руки, ноги или отдельные пальцы и что с этим делать, когда это неопасно, а в каких случаях требуется срочная медицинская помощь.