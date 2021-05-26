Медики назвали "гарантийный срок" службы позвоночника

Наш позвоночник рассчитан на определенный срок, после которого с ним начинаются проблемы. Спина может начать болеть после 35 лет. Чтобы продлить «гарантийный срок» службы позвоночника, нужно контролировать нагрузку на него в течение рабочего дня. Об этом рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин, сообщает Лента.

« "Гарантийный срок“ наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35–45 лет. У разных людей срок отличается. После этого „гарантийного периода“ у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая. У него начинается снижение кровообращения, появляются нарушения обменных процессов и плюс всякие интоксикации накапливаются», — объяснил Кабычкин.

Врач добавил, что избежать проблем поможет контроль за нагрузкой на позвоночник во время работы. По его словам, нужно чаще менять позу, делать перерывы и упражнения. Кабычкин отметил, что когда человек долго сидит, то статическая нагрузка на позвоночник не всегда оптимальная. Это вызывает спазм мышц, а снять его можно движением.