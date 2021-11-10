Почему специалисты не рекомендуют давать детям травяные чаи

"Ничего детей химией травить: заболел ребенок - травами лечите, в ваших таблетках и аптечных микстурах - сплошная отрава!". Знакомая фраза, не так ли? Между тем, любительницы-травницы даже не подозревают: абсолютное большинство трав противопоказана детям как минимум до трех лет, сообщает UkrMedia.

Специалисты советуют быть очень осторожными при использовании трав, особенно в отношении детей. По словам ученых, применение многих растений с лечебной целью вызывает побочный эффект, который нельзя не учитывать. Например, мята расслабляет гладкомышечных мускулатуру, в том числе и мочевого пузыря. Дети могут даже не понять, почему вдруг они стали ходить с мокрыми штанами. А если учесть, что среди детей немало аллергиков, то неизвестно, как та или иная травка отразится на их состоянии.

Врачи-фитотерапевты объясняют: чашка чая с ромашкой - это чаепитие, а несколько чашек трижды в день - это уже прием микстуры. Особенно нужно быть осторожными с подростками. В них идет перестройка гормональной системы, и влияние некоторых трав может им сильно навредить. Например, душица - другое ее название "орегано". У этого растения очень много полезных свойств, но в ее состав входят вещества, которые детям противопоказаны. Часть таких веществ, например, плохо сказывается на выработке половых гормонов у растущего организма, причем как у мальчиков, так и у девочек репродуктивная функция может оказаться под угрозой. Причем девочкам грозит ускоренное половое созревание, а у мальчиков душица, наоборот, сильно тормозит этот процесс. Даже полоскания горла с этой травой при простуде допустимо только с 15 лет.

Но это не все негативные свойства орегано. Специалисты по психосоматике утверждают, что применять душицу для лечения детей можно только в виде настоя для ванны. И то не для всех. Так, детям с ночным недержанием мочи это противопоказано, так как может спровоцировать приступ энуреза.

Не рекомендуется специалисты и употребление тимьяна. По крайней мере, до трехлетнего возраста. Дело в том, что тимьян содержит фенольные соединения, которые для детей совсем нежелательны.

Еще одни любимые лекарства знахарок-самоучек - зверобой. До пяти лет о зверобой для детей не может быть и речи. А после - только с разрешения педиатра. Лекарства на основе зверобоя вовсе не сочетаются с назначенными врачом антибиотиками, антидепрессантами, сердечными средствами. Зверобой просто нейтрализует их действие. Но и безрецептурных лекарств зверобой при длительном применении способен нанести серьезный вред организму. Его длительный прием нанесет вред печени, желудка и поджелудочной железе ребенка.

В особой группе риска дети, чувствительные к солнцу. Зверобой может развить в них фотосенсибилизации, или чрезмерную восприимчивость ультрафиолетовых лучей. Не стоит забывать и о том, что зверобой в своем составе содержит яда. Разумеется, в очень незначительных количествах, но в состоянии детей это может сказаться не лучшим образом.

Корень солодки - первое средство от кашля. Это знают и медики, и мамы с бабушками, которые при кашле спешат дать своим чадам сироп этого растения или конфеты-лакрицы, сделанные на основе этого корня. Он действительно помогает, но солодка способна вызвать такое заболевание, как рабдомиолиз, или некроз мышечной ткани (распад мышц). Поэтому ни детям, ни взрослым его лучше не применять вообще.

Фитотерапевты дают один и тот же совет. Травы - это прекрасно, но прежде чем лечиться тем или иным растением, обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом. Плохого он вам точно не посоветует.