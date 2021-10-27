Ноги - это зеркало печени: 9 признаков взаимосвязи

Заболевания печени очень коварны. Например, цирроз и рак печени, от которых в мире ежегодно умирает 2 миллиона человек, поначалу вообще никак не дают о себе знать, а явные симптомы появляются только на тяжелых стадиях, сообщает Infoniac.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что по собственным ногам можно выявить проблемы с печенью. Существуют симптомы, которым вы можете не придавать значения, но они могут быть признаками болезни печени. Например, маленькие коричневые пятна или сосудистые сеточки на ногах. Из этого видео вы узнаете, на что именно следует обратить внимание.

Печень состоит из пятисот тысяч отдельных печеночных долек, которые можно увидеть только через микроскоп. Каждая долька пронизана артериями, венами, желчными протоками, нервами и лимфатическими сосудами.