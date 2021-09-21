Диван: как правильно выбрать

Диван – мягкая мебель, обойтись без которой практически невозможно! На нем можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня, почитать книгу, поиграть с детьми, побездельничать или просто побыть наедине с самим собой, сообщает Вести.

Это не только функциональный элемент в комнате – он может стать ярким акцентом интерьера. От него зависит уют и комфорт всей семьи! Именно поэтому к покупке такой разновидности мягкой мебели подходить нужно особенно внимательно, ориентируясь не только на цену и внешний вид, но и на функционал, а также на то, как он будет смотреться в помещении и будет ли удобен.

С чего начинать выбор

Диван может стать местом для отдыха, «аэродромом» для детских игр или зоной приема гостей. Именно поэтому самое важное требование к нему – это качество использованных материалов и прочность конструкции. Лучше всего будет выбрать диваны с металлическим каркасом и надежным механизмом трансформации (в случае с раскладными моделями).

Кроме этого, цвет и ткань обивки должны соответствовать стилю интерьера. Благодаря этому диван органично впишется в общую атмосферу помещения. Его можно дополнить декоративными подушками, валиками и другими аксессуарами, делая место более уютным и удобным.

Красота и функциональность дивна будут абсолютно бесполезными, если его матрас, подушки и подголовники будут чересчур жесткими или, наоборот, слишком мягкими. Поэтому еще один важный фактор – это удобство в использовании. Кроме того, людям, имеющим проблемы со спиной, лучше выбрать модели с ортопедическим матрасом, особенно если на диване планируется ночной сон.

Каким может быть диван

Диваны делят на две основные категории: раскладные и не раскладные. Второй вариант считается универсальным при формировании интерьера и очень часто используется в квартирах-студиях и детских комнатах. Они универсальны и достаточно компактны. Но не раскладные диваны часто бывают достаточно неудобными для сна и подходят только для посиделок или лежания одного человека.

Не раскладные диваны бывают прямыми и угловыми. Второй тип делится на три подтипа: правосторонний, левосторонний и универсальный. Определить вид дивана можно, став перед ним. Если короткая часть находится справа – это правосторонний диван, если слева – то левосторонний. Край универсального дивана сконструирован таким образом, что к нему можно присоединить дополнительную часть с любой стороны. Модульная конструкция позволяет экспериментировать с расстановкой.

Самые популярные разновидности раскладных диванов – это пума, американская раскладушка, еврокнижка и клик-кляк.

Пума – это модель, имеющая один из самых долговечных и надежных механизмов трансформации. Чтобы его разложить, нужно приподнять и потянуть на себя основную часть (на которой сидят в сложенном виде), в результате такой манипуляции из-под большой основной части выезжает маленький мягкий элемент и встает на место большого. Таким образом получается огромное спальное место, на котором можно удобно расположиться двум-трем людям.

Американская раскладушка – один из самых простых механизмов. Все, что нужно сделать для трансформации, это потянуть на себя спинку дивана. Она сделает два обора, становясь «лицом» вниз и высвобождая спрятанный внутри матрас. Такие модели часто оснащаются ящиком для белья и не вредят покрытию пола, поскольку имеют пружинный механизм.

Еврокнижка – такие модели бывают разнообразных видов, но суть их всех одна: нужно потянуть нижнюю часть дивана на себя и или вытянуть внутреннюю мягкую часть, или опустить спинку. В результате этого получается полноценное двуспальное место. Трансформация осуществляется с помощью роликовой системы, которая со временем может повредить пол, а потому нужно быть аккуратным.

Клик-кляк – это один из самых простых видов раскладных диванов. Трансформировать его нужно, отодвигая спинку назад. Самое главное преимущество такой модели – наличие трех положений: сидячее, лежачее и «расслабленное», когда спинка откинута не полностью.

Любой раскладной диван может оснащаться оттоманкой – не раскладным элементом, часто служащим ящиком для белья. В сложенном виде диван с оттоманкой имеет угловую конфигурацию.

Несколько правил, как выбрать диван

Универсальным считается прямой не раскладной диван – он подходит под любой интерьер и площадь. Не менее удобным и комфортабельным вариантом будет и раскладной диван. Выбирая такую модель, стоит учитывать размер в разложенном виде и площадь комнаты. Так, в маленьком помещении будет органично смотреться прямой раскладной вариант, не занимающий много места, но позволяющий отдыхать одному или двум людям. Просторные комнаты допускают использование больший угловых диванов, вмещающих двух, трех или даже четырех человек.

Подбирая диван под конкретный интерьер, стоит учитывать основные принципы выбранного стиля. К примеру, вензеля, закругленные подлокотники или деревянные фигурные вставки абсолютно не присущи минимализму, но отлично вписываются в классический или старинный стиль. Современный дизайн предполагает сдержанные тона, прямые линии и игру текстур и форм.

Немаловажная деталь дивана – его обивка. Поскольку на такую мебель часто проливают жидкости, лучше выбрать водонепроницаемую ткань, которую легко вытереть. Та же микрофибра отлично справится с водой, чаем или другими напитками, легко вытирается и не пачкается. Кожа имеет схожие характеристики, но впишется она не в каждый интерьер, да и ухаживать за ней нужно намного чаще и серьезнее.

Приобрести подходящий диван – значит обеспечить себе не только красивый интерьер, но и уют, комфорт, а также максимально функциональный элемент гостиной, спальни или детской!

Дмитрий Шпенов